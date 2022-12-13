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「原子少年」遭抓包與她曖昧！雙方都認了：喜歡踏實感

▲高有翔與錢沛筠DoDo合作歌曲。（圖／高有翔IG）
▲高有翔與錢沛筠DoDo合作歌曲。（圖／高有翔IG）

記者吳雨婕/綜合報導

演唱組合「尋人啟事」的錢沛筠Dodo，與原子少年高有翔參與戀愛音樂創作實境秀，在節目中互相配對，共同創作以「曖昧」為主題的歌曲《毒藥》。儘管這首創作在節目中未曝光，兩人仍堅持在節目播畢後完成單曲的製作。

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這次合作對兩人來說都是很大的挑戰，高有翔表示：「第一次參與尋人啟事練唱時，有被突然隨cue隨唱的和聲，和快速又精準的音樂詮釋力嚇到，是平時比較少接觸的風格。」Dodo則透露，原先很擔心在有限的創作時間內，如何完美融入阿卡貝拉、五拍、饒舌等元素，「但有翔游刃有餘地寫完他的rap段落，也創造出很獨特的flow，增加了整首歌不同以往的律動感。」

▲錢沛筠DoDo與原子少年高有翔合作歌曲《毒藥》。（圖／滾石提供）
▲▼錢沛筠DoDo（上圖左、下圖右二）與原子少年高有翔合作歌曲《毒藥》。（圖／尋人啟事提供）
▲錢沛筠DoDo與原子少年高有翔合作歌曲《毒藥》。（圖／滾石提供）
 
高有翔的創作力也讓Dodo讚嘆，「不只是在螢幕上帥氣的偶像，也是很有實力的創作歌手！」初次合作兩人默契十足，雖創作精準掌握「曖昧」中難以捉摸的心情起伏，但也在節目中分享到，比起不確定的曖昧感覺，彼此都更喜歡比較踏實明確的感情關係。高有翔透露，《毒藥》在節目中從寫歌、準備到上台表演，只有一天多，演出時壓力很大，非常緊張。雖然最後表演未選入節目片段，但近日無預警驚喜釋出數位單曲，雙方也期待未來有機會再次同台表演，呈現更精彩的現場演出雪恥一番。

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