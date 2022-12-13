主播鄭亦真嫁歐巴老公後變保守 「伴郎伴娘陣容」曝光
「美女主播」鄭亦真今年7月宣布結婚喜訊，登記的日子還特別選在「歐巴」老公的生日，而隨著疫情逐漸趨緩，她透露將在明年1月14號舉行婚禮，還特別請到好日子喜帖，設計拍立得風格，「星光伴娘伴郎團」，甚至讓整場婚宴規劃宛如大型演唱會現場。
記者侯家瑜/綜合報導
鄭亦真閃嫁歐巴老公後，穿衣尺度也越來越保守，她今（13）日提前曬出多張試穿婚紗的照片，笑說：「有幾套實在尺度太大，真的不敢穿到現場，但很感謝佩佩給我很多信心，她推薦我韓式風格的婚紗攝影。」值得注意的是，從婚紗照可以看到，鄭亦真的「超凶長輩」實在吸睛，但礙於「長輩」可能會驚動長輩，所以仍決定挑選布料稍微多一點的款式。
張文綺是鄭亦真曝光的首位伴娘，她笑說是自己要求的，「一直以來對於亦真的大小事，都情義相挺，儘管認識時間不長，但感情已經情同姊妹。」另外伴娘團還有主播譚若誼，以及從黑澀會美眉出道的小薰，巧的是這次的伴郎團，剛好也有小薰好久沒有合體的「螢幕情侶」，就是從棒棒糖男孩發跡的小煜，2人將再次詮釋經典「黑糖CP」。此外，還有2位明星伴郎，一位是和新郎從小一起長大的藝人無尊，以及將要和張文綺「配對」出場的演員侯柏宇，整場婚禮閃閃星光。
鄭亦真也透露其他將到場的嘉賓，包括牧師宋逸民和師母陳維齡、吳東諺和白家綺夫妻檔、林道遠和老婆靜香（張淨婷）、演員李又汝和老公。另外，將現場演出的人包括張文綺、「軍中情人」周子寒、鄧廣福、林道遠、小薰，以及最近接下節目《小記者大明星》主持棒、鄭亦真親弟鄭尹翔，他將和鍵盤手HUD帶來精采的演出。