明年才會出現3反轉！國泰世華銀估本周美升息2碼、台半碼

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他分析，自2022年來，通膨壓力加快美國聯準會升息腳步，2023年美國利率可能升至5%至5.25%之間，隨著通膨往下走，美國極可能在2023年3至5月結束升息。話雖如此，市場所面臨的結構性問題，例如供應鏈重組及能源供給的隱憂，皆難以在3、5年間立即有所轉變，加上貨幣政策的遞延效果，企業成本、庫存增加，但訂單變少，使景氣狀況將延遲反應到未來幾季，對於不再QE後的資本市場，復甦狀況可能沒有想像中迅速與樂觀。
他預估，美國通膨數據會往下走，明年第二季有會掉到5%以下，但就業市場問題不容易解 ，美國12月會再升息2碼，聯邦基金利率會從4%來到4.5%。至於會升息到何時？如果沒有意外，明年第一季底至第二季美國利率會來到5%，2月及3月可能還會各升息1碼，5月會不會再升息？要看歐洲通膨有沒有辦法壓下來，若沒法壓下來，全球能源價格可能再下揚，美國5月就可能再升息。
至於台灣部分，林啟超預估本周四台灣央行還會再升息半碼，雖然消費者物價指數年增率已低於2.4%，但核心消費者物價指數仍有2.8%至2.9%，但這次升息完後，升息應該就告一段落，除非明年第一季有很大供給面衝擊，不然，明年第一季台灣央行不見得要做升息動作。
也因為通膨、利率、美元指數3大指標迎來反轉，股市氣氛將可望漸進好轉，只是好轉速度，林啟超說，這取決於3大挑戰，包括供應鏈壓力雖然漸緩，但不確定性仍存在；全球債務壓力，已無擴大性財政政策支撐空間；沒有QE的貨幣政策，資本市場撐得起來嗎？股、債市可能無法像之前迅速的V型反轉。
林啟超覺得2023年初股市仍有下修風險，全球及美國進入經濟衰退難以避免，加上股市面臨評價低盤及企業盈餘下修，股市評價須待庫存調整改善後，才有向上的空間。
在債市部分，由於美國兩年期公債利率約4.3%，如果資金有短期停泊的需求且風險承受度較低，短債或許是不錯的考量，而長債則更著眼於1年後可能啟動的降息循環，在此趨勢下，美元指數相較今年更顯疲軟。儘管新台幣與美元的利差仍在擴大，林啟超提醒投資人「當心賺了利差而賠了匯差。」
最後，他提到，整體而言，高通膨使全球經濟因升息而出現極大波動，市場普遍預期2023年上半年全球經濟將陷入衰退，下半年雖有反轉的機會，但結構性問題非短期可改變。此外，在全球化紅利消退，在地化呼聲興起之下，美國總統拜登簽署眾所矚目的美國晶片法案，直接牽動全球半導體產業鏈分工重組，全球投資人無不緊盯半導體產業未來發展趨勢。