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美股反彈、亞股觀望！台股終場跌89點　貨櫃三雄連袂走揚

▲今（2022）年台股玩大怒神，前3季大盤重挫逾26%，不過高股息ETF格外抗跌，多數績效都能跑贏大盤。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲今（2022）年台股玩大怒神，前3季大盤重挫逾26%，不過高股息ETF格外抗跌，多數績效都能跑贏大盤。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

美股4大指數昨（12）日皆收漲，亞股今（13）日走勢分歧，台北股市則是開高走低，終場下跌89.63點，收在14522.96點，跌幅0.61％，成交金額新台幣1885.89億元。權值王台積電終場下跌3.5元，以471.5元作收，跌幅0.74％，晶圓二哥聯電上漲0.69%。另外，今日盤面焦點為貨櫃三雄連袂走揚，生技醫療、鋼鐵股有多檔漲停，

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美股道瓊指數12日上漲528.58點，或1.58%，收34005.04點；那斯達克指數上漲139.12點，或1.26%，收11143.74點；標普500指數上漲56.18點，或1.43%，收3990.56點；費城半導體指數上漲58.2點，或2.14%，收2779.2點。

亞股今日走勢分歧，日股小漲0.38％，韓股下跌0.12％，台北股市則是開高走低，加權指數以14617點開出，盤中最高一度來到14658點，隨後逐漸來到盤下，終場下跌89.63點，收在14522.96點，跌幅0.61％，成交金額新台幣1885.89億元。

晶圓代工龍頭、權值王台積電終場下跌3.5元，以471.5元作收，跌幅0.74％。同樣為晶圓代工的聯電上漲0.69%，來到43.8元。世界先進下跌0.12%、力積電上漲0.62％。其他重要電子股，聯發科小跌0.42%，來到709元，旺宏小漲0.43%，台達電、華碩、大立光也跌0.45至2％。

傳產股的部分，貨櫃三雄逆勢抗跌，長榮上漲0.32％，陽明、萬海上漲1％以上，不過航空族群卻疲弱，華航、長榮航下跌約1％。今日盤面焦點為生技醫療股，其中益得、杏一、強生、ABC、生達等股直奔漲停版。鋼鐵股也有多檔漲停，包括中鴻、威致、海光、佳大等。

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