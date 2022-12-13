▲ 福斯商旅 Caddy Maxi Style 正式上市，售價 143.8 萬起

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內外兼具的時尚科技感 貼心實用的設計巧思
身為Caddy Maxi家族旗艦車款，有別於Comfort及Life車款，Caddy Maxi Style加入鍍鉻套件裝飾點綴與銀色車頂行李架，搭配17吋Colombo雙色鋁合金輪圈，及輕便省力的電吸式側滑門及尾門，大大提升年長者或小孩上下車的便利性。此外，Caddy Maxi Style標配含電動腰靠ergoComfort舒適型駕駛座椅，貼心設計讓駕駛長途旅程輕鬆沒負擔。另外標配Keyless感應式鑰匙、智慧型手機無線充電裝置、Digital Cockpit全邏輯數位化儀表等科技配備，更加強化Caddy Maxi Style的科技感與使用便利性。
安全滿載，全家人的堅實堡壘
就安全性而言，Caddy Maxi Style全面進化再升級的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，包括全速域ACC主動車距調節巡航系統與Lane Assist車道維持與偏移警示、Travel Assist智慧車陣穿梭系統，使Caddy Maxi Style具備符合Level 2自動駕駛輔助的智能駕駛輔助能力。此外還標配Side Assist車側盲點警示系統、RTA後方橫向車流警示，Light Assist 遠光燈輔助系統、Park Assist 自動停車輔助系統與原先全車系標配的Front Assist車前碰撞預警系統、前方行人監控系統等。另外在雙前座正面、雙前座側面以及左右駕駛艙與乘客艙氣簾等6組SRS氣囊基礎上，Caddy Maxi Style增加一具設計在駕駛座右側的駕駛艙中央氣囊，讓氣囊數達到7具之多。以科技優先、安全滿載的配備，提供家庭買家舒適又安全的旅程。
正式售價143.8萬起， Caddy Maxi Style 心動登場
「唯一德制 正七人座休旅」全新旗艦車款Caddy Maxi Style即日起以正式售價143.8萬正式上市。欲了解更多購車資訊，請洽全台各展間展示中心、福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。