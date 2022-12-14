最強食補料理！「這款」藥燉排骨掀熱議：根本神還原！

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天氣越冷越想來碗暖呼呼的熱湯，尤其是當歸鴨、藥燉排骨、麻油雞更是食補首選。過去當網友討論到「最強沖泡食補料理」時，大補帖的當歸鴨口味總是獲得眾多網友的認同。不過，今年它的最強對手全新「藥燉排骨」來了！將有機會撼動當歸鴨的王者地位，湯頭精選黃耆、當歸、枸杞、熟地、川芎、桂皮等純正中藥材與豬大骨高壓慢燉熬成的濃縮精華共同細火慢燉，是冬季進補的新好選擇。
免啃排骨弄髒手 濃郁湯頭吃得到Ｑ彈軟骨肉塊
其中，最讓饕客們感到驚艷的是，這款熱水沖泡即可食用的食補料理是直接將燉煮的濃郁補湯化身成為高湯包，能夠更原汁原味的呈現慢燉藥膳的美味湯頭；除了搭配米酒、薑絲及枸杞增添風味之外，居然還吃得到軟Q肉塊！選用一隻豬只有0.8%的軟骨肉塊來製作，以高壓高溫 (123°C)燉煮至軟嫩入味，直接避免了啃排骨弄髒手的窘境，優雅品嚐豬肉的香甜與軟骨膠質之雙重美味。
選用獨家1.0 mm非油炸細麵 湯麵合一就像現煮
當然，最強食補料理除了要集齊美味湯頭、豬軟骨肉塊外，勁彈麵條也是相當重要的點睛之筆！大補帖「藥燉排骨」麵條選用獨家1.0 mm非油炸的實感細麵，細麵體更容易沾附醇香湯頭，呈現湯麵合一之口感；模擬師傅九段製麵手法「搓、揉、捏、擠、拉、甩、扯、拖、彈」， 打造出手工麵條的Q彈嚼勁，吃起來就像現煮；獨家技術更突破以往非油炸麵需沖泡4、5分鐘以上的限制，只要3分鐘就能端上桌開吃。
常溫保存沖泡即食 秋冬懶人必囤美食
大補帖「藥燉排骨」簡單幾步驟就能享用到夜市經典小吃藥燉排骨，不用受到店家營業時間限制、冬天不用出門吹冷風，也不需要費力準備中藥、食材燉煮，再加上常溫即可保存的特點，在秋冬夯食補的時機，引發網友熱烈討論，成為今年冬天的懶人必囤美食。