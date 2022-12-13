保時捷 Taycan Turbo S Cross Turismo 與 Monster Jam 單挑四輪驅動
擁有10年Monster Jam怪獸卡車美國 Monster Jam 系列賽事資歷的 Monster Jam® 車手 Linsey Read，邀請經驗豐富、顯然無所畏懼的保時捷賽車手 Leh Keen 一同駕駛他選擇的車輛，在美國德州可容納高達 72,000 人的NRG 體育場進行比賽。比賽當天兩台車輛儼然形成獨樹一格、截然相反的對比測試。
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表面來看，保時捷 Taycan Turbo S Cross Turismo 和 Monster Jam 怪獸卡車似乎沒有太多共同特質。其中一部車產於斯圖加特，搭載強大的雙電動馬達、最多五個座位、20 吋輪胎、先進的可調整式空氣彈簧懸吊系統，能夠悄聲無息地在舒適與敏捷操控之間瞬間轉換，使其具有即使長途跋涉跨越州際線，仍提供完整舒適性的能力；另一部車的特點搭載一具會噴火、機械增壓、使用甲醇燃料的V8引擎、巨大無比的 66 吋輪胎、僅有一個座椅和裝置於極其堅固的管狀鋼製底盤與雙管充氮液壓避震器上的可替換玻璃纖維車身。該避震器可非常出色地吸收車輛自高達60 英尺跳躍著陸時的劇烈碰撞。根據Linsey Read的說法，這種情況發生的頻率比想像中高出許多。
然而，當兩部車在泥地上駕駛時，便有許多非常相似之處。兩者均具備四輪驅動與四輪轉向系統，兩者皆具備優異的性能表現與馬力重量比。更重要的是，兩者在這場測試賽中都由受過專業訓練的車手駕駛。
隨後發生的是預期中混亂又有趣的狀況。 Read表示：「老實說，大多數時候我都看不到Leh。他不斷繞著我轉，所以我不得不信任他會跟我保持距離。但從他的反應來看，我認為他在跟我的距離抓得恰到好處——Taycan 真是變化莫測！駕駛一部 Monster Jam 怪獸卡車讓我腎上腺素激增——而且它真的可以飛，當我飛越Leh時非常感動。」
Keen從Taycan下車後表示：「這個感覺如同我在和一座巨大的建築比賽。Monster Jam 怪獸卡車的尺寸驚人 – 他似乎沒有用太多力，但當我向下瞥了一眼後發現我們在體育場內的泥土地面上正用正逼近三位數的速度行駛。它無比敏捷，但考量車輛大小，我不斷保持安全距離！ Taycan 真是太棒了——它有豐富的操控反饋，在我最需要它的時候提供足夠的抓地力，同時也能享受恣意駕馭。我很感謝 Linsey 邀請我——現在為了重賽，我需要找到一條夠大的賽道來容納她的卡車…」