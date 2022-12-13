▲ Ford Focus 連兩年奪「台灣年度風雲車」獎項

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「2022台灣年度風雲車」大獎採用消費者手機認證投票機制，忠實呈現市場聲音。由Ford歐洲設計研發和具備德系血統精神的New Ford Focus自2019年上市至今，總銷量已突破5萬台，當中五門車型更蟬聯中型掀背車銷售冠軍。本次New Ford Focus能再次獲得「2022台灣年度風雲車」最高殊榮，其成熟的動力科技、饒富駕馭樂趣的德系DNA設定、傲視同級的豐富配備以及領先的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科輔助系統等多重優勢，是深受消費者高度肯定的最大優勢。22.5年式ST-Line Lommel X車型更升級同級唯一的12.3吋全彩液晶數位儀錶板，「科技大滿配」的全方位身手，再度蟬聯「2022台灣年度風雲車」獎項，可說是實至名歸。
為感謝消費者支持，2022年12月1日至12月31日，凡消費者至Ford全台經銷據點試駕任一車款並上傳至社群媒體（FB／IG）分享，即具備SONY PS5大禮包抽獎資格。此外，成功邀請2位以上新朋友完成試駕，主揪再享額外抽獎機會。New Ford Focus及Focus Active也同步推出「限時3萬開回家」的限時限量優惠，若是Ford舊車主若升級新車，更加碼享有5年原廠保固專屬優惠。
除New Ford Focus外，Ford橫跨多元級距的豐富產品編成及優質的配備競爭力，也深受消費者青睞。像是「最佳國產CUV」Focus Active、「最佳進口小型車」Focus ST、「最佳國產SUV」Kuga以及「最佳Pick-Up」Ranger，都在消費者高度支持下脫穎而出，並成為2022年度該級距最熱門車款，展現出Ford強大的產品實力。與此同時，「2022台灣年度風雲車」同步針對各家車廠保修廠服務品質推出「最佳服務廠牌」獎項，消費者可針對服務最為優異的品牌進行投票。福特六和長期以來致力於全台經銷服務據點包含軟硬體之全方位面向提升，更依銷售及售後服務重點項目設定「定保力」、「鈑噴力」、「技術力」、「服務力」、「客休升級力」五大指標，藉此帶給消費者優質的整體服務品質及體驗。也因為持續精進的顧客服務內容及不斷升級的軟硬體配備，今年「2022台灣年度風雲車」，Ford同樣也以破9,500張的壓倒性票數，成功摘下「最佳服務廠牌」桂冠。