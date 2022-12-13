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谷阿莫搭大S熱潮！毒舌評價S HOTEL餐點「比KTV難吃」

▲谷阿莫（左）與大軍評價S HOTEL的水餃比KTV難吃。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）
▲谷阿莫（左）與大軍評價S HOTEL的水餃比KTV難吃。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）

記者江芷稜/綜合報導

過去專門講解電影情節知名的網紅「谷阿莫」，轉型當體驗吃喝玩樂的YouTuber，近日大S、汪小菲離婚吵得沸沸揚揚，他搭上這股娛樂風潮，頻道上的「蹭飯吃」單元，特別花費7,000多元體驗S HOTEL的食宿，送餐服務點了披薩、牛肉麵品嘗，評價感覺像是KTV會吃到的東西，甚至給某些品項打了低分，毒舌指數爆表！

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▲谷阿莫（右）與大軍特地到S HOTEL品嘗美食。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）
▲谷阿莫（右）與大軍特地到S HOTEL品嘗美食。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）
汪小菲當初以大S命名飯店，被外界視為恩愛象徵，並主打米其林主廚加持，不過谷阿莫和同伴「大軍」到場時發現餐廳並未營業，決定開一間房間，並點Room Service來吃，對於房間內部裝潢及設備，評價還算不錯，認為明亮色調的家具保養得還不錯，顯得簡潔乾淨，床墊觸感舒適，還有音箱可以播放音樂。

▲谷阿莫（右）給S HOTEL評價4.5分。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）
▲谷阿莫（右）給S HOTEL房間評價4.5分。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）
接著餐點一一上桌，以1到5分為標準，谷阿莫給了乳酪沙拉4分，大軍則給了蝦仁水餃2分，「它比KTV的水餃還難吃」，較糟糕的是價值360元的披薩賣相不佳，讓兩人想到國小烹飪課的廚藝作品，只能得到1分，「它會被我列為不再點的東西」，雞肉捲餅則像大賣場的產品、炸物拼盤平均3分，整體而言，最獲兩人好評的是冠軍牛肉麵，牛肉軟嫩、麵條Q彈，評價有4.5分。

▲谷阿莫認為披薩像是小學生家政課作品。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）
▲谷阿莫認為披薩像是小學生家政課作品。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）
▲S HOTEL的牛肉麵獲得谷阿莫高評價4.5分。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）
▲S HOTEL的牛肉麵獲得谷阿莫高評價4.5分。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）
谷阿莫總結說，S HOTEL房間乾淨舒適，符合自己期望，會給評價4.5分，一個晚上食宿加起來將近7,000元，「算是勉強給過」。影片結束播出幕後花絮，他也不藏了，直接點評「捲餅比披薩更令人討厭」、「餃子應該是批發的吧，都跟KTV的餃子超像的」，該不會跟KTV同一個中央工廠吧，最後，谷阿莫特別強調，這支影片說的是個人爽度而已，形容自己的感覺，僅供外界參考，避免得罪名人。

▲大軍認為S HOTEL的牛肉捲餅跟大賣場很像。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）
▲大軍認為S HOTEL的牛肉捲餅跟大賣場很像。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）
▲S HOTEL的蝦仁水餃出現黑色不明物，讓大軍不敢吃。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）
▲S HOTEL的蝦仁水餃出現黑色不明物，讓大軍不敢吃。（圖／翻攝自「谷阿莫」YouTube頻道）
網友則評價谷阿莫開箱的S HOTEL房間，「感覺挺好的，蠻有品位的飯店裝潢」、「飯店的價格比我想的還便宜，整體很明亮，其實不錯」，也有網友解釋，該飯店的餐點服務在官網都有註明，「供應的是XX傳承牛肉麵（台北國際牛肉麵節紅燒組冠軍），水餃來自阿X水餃，所以飯店就加熱而已」、「飯店餐點就是方便而已，價格大部分都被房租吃掉了」、「只是評爽度的，吃真的很主觀，每個人的標準都很不一樣」


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