自行車產業突雪崩？巨大罕見延票45天 零售商揭殘忍現況
國內自行車龍頭「巨大集團」傳出向供應商發出從今年12月到明年3月出貨到巨大的製造商貨款，以現行的票期制度展延45天，去化庫存不順導致巨大股價崩跌。在世界各國逐漸解封下，原本預期是自行車需求爆發潮，但如今雪崩般崩解，市場庫存海嘯壓垮自行車產業鏈。實際從自行車零售商觀察，業者也坦言，「需求降低直接反映就是銷量下降，且在進入後疫情時代，各腳踏車品牌都會出現大量庫存的情況，以市況而言，台灣進入冬季後對銷售也較不利，預期各廠商可能都會推出許多促銷活動，想方設法增加消費者購物興趣。」預期得等到明年上半年、各車廠推出新車款後，才有更好的銜接。
記者張志浩/綜合報導
在自行車產業耕耘多年、在台北市中山區創立自行車零售店家的陳老闆接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，巨大集團聲明中所說的庫存，其實不只是「已經製造完成的腳踏車」，還包含和其他廠商採購的各式零附件，以零售商角度來看，推測是「巨大集團有替上游商購買、囤積零附件，但上游端預期明年甚至後年銷量不會這麼好，因而選擇砍單，才導致材料囤積，且這是全球性的現象，不只巨大。但要求供應商延長票期，應該不是針對台灣市場，而是希望處理遲早要面對到的風暴點。」
陳老闆說，民眾的需求也是值得討論的話題，過去兩年疫情肆虐，為了避免搭乘大眾運輸工具，或是想自己到山林脫下口罩呼吸新鮮空氣，自行車都成為了拯救民眾的最大解方，尤其在地域更廣的國外特別明顯。「不過當時人人都想要一台腳踏車，卻有許多人跑了5家店詢問，每間零售商都向供應商叫貨後，但消費者只會選擇其中一家，初期需求大還不會有問題，但逐步解封後，庫存自然而然變成了另一種壓力和危機，一切其實有跡可循！」陳老闆也認為，巨大集團事件爆發後，其他廠商應該會開始推出活動消庫存，消費者則會處於觀望模式，都在等捷安特等大品牌是否有「撿便宜」的機會。
至於目前國內的自行車市況如何？陳老闆表示，入冬後北台灣天氣變得溼冷，這2個月開始銷量自然降低，加上Ubike越來越普及，一般車款和較中低階車款乏人問津，僅有兒童腳踏車市場維持活絡，導致河濱公園裡，「大人騎Ubike，小孩騎捷安特」的景象很常見，這也讓車廠傾向「讓高階車款更高階」，雖然價格抬升也讓部分一般民眾難以下手、需求降低，不過陳老闆強調「台灣自行車市場已趨向金字塔化，有能力的高階需求者，無論受到什麼影響，都還是會追求更好的品質，且若撇開價錢因素，零售業者若主打服務和品質，基本上還不會有活不下去的問題。」