馬克宏發言惹議後撇不合　主辦會議助烏克蘭過冬

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法新社報導，馬克宏這番言論引來一些烏克蘭和東歐政治人物批評。有人指控，馬克宏又再次把焦點放在與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的外交妥協。
批評人士認為，現階段與蒲亭討論相關約定為時過早，西方領導人應專注協助烏克蘭擊退俄羅斯占領行動。
此後，馬克宏和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於11日通話，以消除基輔的疑慮，兩人也談到今天的會議。許多政治人物、績優公司和援助機構代表都將參加會議。
根據法國總統府說法，馬克宏「提醒澤倫斯基總統，烏克蘭可以仰賴法國的支持，直到完全恢復主權和領土完整」。
總統府也淡化了任何暗示兩人關係緊張的說法。
馬克宏的幕僚說，「一些人斷章取義的說法與我們當前作為的實際情況存在差距，目前一切都很順利」，並稱馬克宏和澤倫斯基的對話非常良好。
馬克宏和澤倫斯基都將在今天登場的「與烏克蘭人民同在」（Solidarity with the Ukrainian People）國際會議發表演說，馬克宏親赴會場，澤倫斯基則透過視訊參與。
這場活動將聚焦討論烏克蘭的西方盟友如何提供即時支援，以在俄羅斯不斷轟炸的情況下，維持烏克蘭民生基礎設施正常運轉。
馬克宏的幕僚上週曾告訴媒體記者：「當前的目標是確保烏克蘭網絡不會崩潰並導致長達數週的停電。這一切攸關緊急援助。」（譯者：盧映孜/核稿：施施）1111213