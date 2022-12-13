侯友宜、柯文哲世壯會會議同台 避談2024喊好好做代誌
2025雙北世界壯年運動會組織委員會第四次委員會議，今（13）日下午在新北市政府6樓大禮堂登場，新北市長侯友宜與台北市長柯文哲出席同台，會後連袂接受訪問，不過對於記者不斷追問2024總統大選話題，柯文哲是直說要拒絕回答，侯友宜則以柯文哲代回答的「好好做代誌」回應，對於2024各方人選，表示能夠為國家服務，大家都能給予肯定，一起加油。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪時先說到，今天是半年一次的進度報告，委員也都有提出相關問題，進度穩定，相信雙北繼續往前推，2025世界壯年運動會一定可以圓滿順利；也謝謝柯市長在任期不到一個月的時間，前來並肩作戰、關心進度，這些年與柯市長一同努力，接下來也會跟新當選的台北市長蔣萬安合作辦好運動會，繼續努力，讓運動會更美滿。
對於媒體提問2024總統大選，藍營傳出「拱郭不拱侯」消息，指稱鴻海集團創辦人郭台銘是最強人選，藍白合也可能會無望，可能會搶到侯友宜選票？柯文哲說想要拒絕回答，強調現在是2022卻老是在問2024的問題，實在受不了；侯友宜則表示，郭董事長是台灣非常重要經濟產業的領導人，影響台灣經濟的發展，是很棒的人才，能夠為國家、人民多做事，大家都能給予肯定、加油。
媒體另外問到，新北市政府被借將很多，被視為泛藍人才庫。侯友宜則表示，最重要的還是「好好做代誌」，表示柯文哲已經幫忙回答了，新北市的人才只要個人有意願，那大家就一起來，讓這塊土地會更好，其他縣市若能為國家人民串起更好，大家就一起把事情做好，強調自己是公務人員出身，調動到哪裡就服從命令，只要尊重個人意願與職涯規劃，那人才是大家共用，大家一起努力，「好好做代誌」。
侯友宜表示，國家人才國家用，國家人口不是很多，大家關係都很緊密，人才就是這些人，只要能夠好好站在工作崗位上，在哪個縣市服務都一樣，如同柯市長所說的，就是「好好做代誌」，好好努力，至於人選以各縣市公布為主，新北市也有自己的人事規畫，也會在適當時機公布。