溥儀最後1位後宮！15歲封貴人　文革時慘遭批鬥的李玉琴

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李玉琴被冊封為福貴人時，年僅15歲，青春洋溢、活潑可愛的李玉琴，給溥儀的生活帶來難得的生氣，雖然這場婚姻的起點並不平等，也沒有任何感情基礎，還被嚴格要求遵守21條祖制規矩，但年幼的李玉琴也算是一心對待溥儀，原本她以為會就此在溥儀身邊終老，但婚後才過了2年，中國社會便又出現巨大變化。
1945年8月9日，蘇聯開始「八月風暴」行動，迅速打敗了駐守在中國東北的日本關東軍。11日晚上，溥儀和其他親屬在日本關東軍士兵挾持下，於新京東站登上火車展開逃亡行動；13日到達臨江市大栗子街；15日裕仁天皇宣布日本投降；17日晚上溥儀在大栗子溝宣讀滿洲國皇帝退位詔書和取消滿洲國康德皇帝尊稱，宣告滿洲國正式滅亡。之後，溥儀和其他親屬乘坐火車前往通化市，然後在瀋陽東塔機場乘坐日本關東軍飛機，想要逃去日本，沒想到機場早被蘇聯紅軍所佔領，一行人在上飛機前就被蘇聯紅軍拘捕了。
由於溥儀出逃時過於匆忙，沒來得及帶李玉琴一起走，李玉琴先是被東北抗日聯軍俘獲，隨後由家人將她領回長春，跟母親和兄嫂擠在一起，經濟狀況拮据。1946年長春解放後，迫於娘家人壓力，李玉琴回到了天津，與溥儀族兄-溥修一家同住，溥修是個頑固的晚清遺老，對李玉琴並不友善，甚至將她當成下人使喚，李玉琴在這個封建家庭裡艱苦的生活了幾年，還被要求出外做工拿錢回去。
顛沛流離約10年，李玉琴並未放棄尋找溥儀的下落，但她的日子越來越不好過，親友與她越來越疏遠，擔心她溥儀妾室的身分，會連累周遭的人揹上漢奸之類的罵名。1955年夏天，李玉琴終於在撫順戰犯管理所見到了分別10年的溥儀，但2人之間曾有的一點情分早已被歲月消磨殆盡，李玉琴也明白自己對溥儀而言從來就不是不可取代的，加上想展開新生活的念頭越發強烈，於是1957年5月，李玉琴終於鼓起勇氣與溥儀離婚，也成為繼淑妃文繡之後，第2個向溥儀提出離婚的女人。
離婚後不久，李玉琴展開了新的人生，她結識了在長春廣播電台工作的黃毓庚，2人組成1個家庭，生了2個可愛的孩子。雖然在1966年到1976年的文化大革命期間，一度因為曾是溥儀的後宮而遭到迫害，被痛批是「封建殘渣餘孽」，但李玉琴幸運的熬過那段時期，迎來了改革開放的新時代，並先後成為長春市和吉林省政協委員，還曾在吉林省交通學校擔任名譽教授，教授歷史課。
從後宮貴人到中共政協委員，李玉琴坎坷卻傳奇的一生，成為了中國近代史的題材之一，長春市政協文史委從上世紀80年代初，就安排李玉琴撰寫文史資料，並有了李玉琴的自述傳記問世，也不乏有以她一生為劇本的影視作品。
1995年，李玉琴患了肝硬化，在與病魔搏鬥6年後，最終於2001年4月24日在長春病逝，享壽73歲。作為末代妃嬪，李玉琴的前半生是不幸的，在偽滿洲國裡過著虛偽、沒有自由的生活；然而，蛻變為新时代女性的李玉琴，下半生又算的上是幸運的，因為她擺脫了封建婚姻的枷鎖，展開全新的人生。