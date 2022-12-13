新北耶誕城4大特色裝置超好拍！ 大型氣冰山猶如置身雪國

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外牆拍完美美的照片之後，走入隧道內部，映入眼簾是投影的雪白景色及應景的耶誕元素，透過設置感應互動裝置以及燈光的渲染，讓民眾擁有夢幻沉浸式體驗。
接著，從府中捷運站二號出口一出來，就可抵達Iceberg所在，一座超大的冰山映入眼簾！這座由大型氣膜塑造而成的冰山，是特別加入智慧燈控系統的裝置藝術。民眾一進到冰山裡，透過感應裝置，便立刻點亮冰晶一般的燈光以及啟動低溫排風系統，猶如置身雪國中的冰山洞窟。由於近期地球暖化整體升溫的議題受到高度重視，面臨著冰川融化、海平面上升等問題，藉由冰山的裝置藝術，希望能讓民眾感受極地美好的同時，也能關注這些正在發生的地球變化。
從非常熱區來到另一側重慶路步行區廣場，就會遇到超可愛的「北極熊」一家，白色的巨大身軀站在雪地裡閃耀，散發療癒又溫馨的氣氛，在白天可以清楚看見北極熊的呆萌表情，吸引眾多民眾路過時瘋狂拍攝，來到晚間點亮燈光時，則為府中商圈帶來溫暖人心的感受。因為氣候變遷、地球暖化，北極冰層消融，對北極熊的生活棲地造成巨大影響，雖然極地看似離我們非常遙遠，但跟我們的環境生態是息息相關的，如果想經常看到北極熊一家，透過節能減碳，減緩地球暖化，才能讓更多物種延續下去。
來到「雪國耶誕」裝置前，可以感受到其獨特的科技風格，以北極風光為主題，藉由地面造景與周圍屏幕佈置，搭配燈光藝術的變換，就彷彿被極光圍繞著。閃閃發亮的屏幕會不斷展現多種樣貌，藝術團隊透過整合近十年來包括石碇、福隆、林口、坪林，五個新北市極點區域的大氣觀測資料，利用AI科技讓數字訊號轉化為圖像表徵，讓這些氣候數據形成的曲線衝擊波，模擬出大氣中帶電粒子碰撞所造成的極光景象，展現獨一無二的聲光演出，而這些聲光象徵著新北市的氣候數據變化，呈現出新北市多元的面貌。
最後一站來到「北極海」，運用寶特瓶打造而成的燈光空間裝置，藉由白天與夜晚的光線穿透，產生不同視覺效果，打造出如同北冰洋中海潮波動的氛圍，位於該作品下方，彷彿置身於蔚藍的海洋之中，讓民眾欣賞北極海的美麗。
新北歡樂耶誕城今年為豐富府中地區的活動，自11/12(六)-1/1(日)每週六、日的下午13時到晚間20時有耶誕創意市集，包含輕食小點、文創商品、創意手作等攤位；而府中小舞台在下午15時至傍晚17時也會帶來吉他彈唱、炫技舞蹈、街頭互動魔術、精彩雜技表演等充滿歡樂氣氛的互動演出，讓民眾來到府中放鬆身心。邀請民眾一起來府中燈區拍美照、欣賞舞台表演，一同度過美好的冬日時光！更多「2022新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。