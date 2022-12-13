中國屢禁台農漁產品 農委會：已多次向WTO SPS、TBT申訴
針對中國片面暫停台灣鳳梨、釋迦、蓮霧與柑橘類水果輸銷案，今（13）日農委會表示，由台灣常駐世界貿易組織（WTO）代表團自110年11月起，在WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會）第81至84次例會四度提出特定貿易關切，在第84次例會中，對於本案逾一年多仍未解決，感到無法理解與遺憾，要求中國依據國際規範提出鑑定報告與風險評估報告，儘速恢復四類鮮果實輸銷。
記者許若茵／台北報導
針對中方分別於110年2月、9月及111年8月暫停台灣鳳梨、釋迦與蓮霧及柑橘類輸銷，農委會指出，中方所關切的供果園與包裝場源頭管理，農委會實已積極啟動有效改善措施，並已提供中方強化管理規範草案，建議雙方透過兩岸協議平台進一步討論，惟中方均未實質回應。
農委會說明，有關「中國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，台灣自109年WTO/TBT委員會第80次例會起，迄今已9度向中國提出特定貿易關切，台灣、加拿大、澳洲、美國、日本、歐盟等會員關切的重點包括中國規定是屬貿易障礙、審查機制不透明、規定適用HS稅則分類不清、應提供更長緩衝期等，另對於中國對待台灣不公平待遇，台灣也要求中國改正。
農委會表示，SPS及TBT委員會是WTO會員解決與討論相關貿易爭議的溝通平台，台灣身為WTO會員，有權於相關委員會例會提出特定貿易關切，訴諸WTO國際多邊場域，讓世界各國瞭解中方不合理作法，以促使中方回應台灣訴求。
農委會強調，台灣已四度於WTO/SPS委員會及九度於WTO/TBT委員會籲請中方應儘速展開雙邊技術性諮商，不應對台灣採取歧視性措施，應以科學對話尋求合理的解決方式。