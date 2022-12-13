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台南市政府研考會志工服務隊獲績優志工表揚

▲台南市長黃偉哲表揚聯合服務中心績優志工（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲表揚聯合服務中心績優志工（圖／台南市政府提供）

記者張振興/台南報導

台南市政府研考會志願服務隊成立至今20逾年共有55位志工，為洽公民眾提供第一線行動服務。111年度榮獲台南市績優志工金質獎、銀質及銅質獎各2位，績優家庭志工有1組；另外雙志工隊隊長郭弘吉與沈利夫亦榮獲本年度市府各機關績優志工。

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▲.龔秀霞女士(右三)獲績優志工家庭，郭美雲(左三)鄭秀琴(左二)獲金質獎志工（圖／台南市政府提供）
▲.龔秀霞女士(右三)獲績優志工家庭，郭美雲(左三)鄭秀琴(左二)獲金質獎志工（圖／台南市政府提供）
台南市長黃偉哲特別表揚感謝志工們的長期奉獻、協助推動各項市政服務，為民服務精神令人感佩。研考會志願服務隊站在第一線，為民眾提供樓層引導、簡易市政業務諮詢、輪椅推送及法律諮詢登記等服務，更以走動式服務，提供親切及友善的服務態度。


今年高齡90歲的龔秀霞女士，於聯合服務中心擔任志工21年，榮獲111年度台南市績優家庭志工獎，她將助人服務作為終身志業，女兒及女婿深受感動，一起加入擔任志工。76歲的志工蔡義弘，自市府地政局退休後，投入志願服務工作，每天帶著歡喜心、朝氣蓬勃笑臉迎人接待民眾，夫妻偕手擔任志工，同時也獲得被需要的成就感，榮獲111年度臺南市績優銅質獎志工。

▲76歲的蔡義弘夫妻檔志工（圖／台南市政府提供）
▲76歲的蔡義弘夫妻檔志工（圖／台南市政府提供）
研考會主委戴偉峻表示，感謝各位志工的協助，志工是市政推動的好幫手，也讓服務更有溫度，研考會積極推動市民朋友共同參與公共服務工作，志工服務提供市府團隊親民與便民的安全感，也讓市政服務更周延，市政大廳也更活潑明亮。

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