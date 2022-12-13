就是明天！《阿凡達：水之道》「相隔13年」重磅回歸
美國史詩式科幻電影《阿凡達：水之道》，今（13）日於桃園舉行台灣Dolby Cinema 3D首映會，全場盛讚口碑爆棚，導演詹姆斯卡麥隆再度超越自己，證明他的世界之王地位確實無誤！《阿凡達：水之道》將於明日（14）日晚場起在3D大銀幕隆重上映。
記者黃雅琪/綜合報導
《阿凡達：水之道》上週於倫敦舉行世界首映後，媒體影評口碑迅速延燒、立即擄獲美國各大影評人及電影學會成員的心，接連獲得權威單位國家評論協會獎年度10大影片、AFI美國電影學會獎年度10大電影，以及洛杉磯影評人協會獎最佳美術設計等獎項讚譽肯定。昨（12）日晚間揭曉的金球獎入圍名單上，也入圍最佳影片及導演2項大獎，繼滿載獎項而歸的第一集後再度強勢問鼎奧斯卡，也可望令詹姆斯卡麥隆以《鐵達尼號》、《阿凡達》與本片獲得連三莊提名殊榮！
倫敦世界首映一結束，導演詹姆斯卡麥隆與製片強藍道率領巨星主角們，馬不停蹄進行全球宣傳巡迴，立即前往首站亞洲造勢，接連於首爾、東京登台造成萬人空巷的風靡轟動，柔伊莎達娜、山姆沃辛頓與雪歌妮薇佛合照簽名來者不拒，毫無明星架子親和力滿分！除了精心布置的盛大星光紅毯會場，影迷鐵粉也維妙維肖Cosplay扮裝化身納美人。《阿凡達：水之道》將於明日晚場起，搶先全美3D大銀幕震撼全球年度壓軸鉅獻登場！IMAX HFR 3D、Dolby Cinema杜比影院3D、4DX、MX4D、D-BOX 3D、一般3D及2D等全版本同步隆重上映。