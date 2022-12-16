巧克力控注意！「可可觸技曲」進駐台中　推開幕限定優惠

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團隊執行長J.C. Chen認為，好的食材無需太多華麗的加工，就能獲得最美好的口感，食材除了收成後的嚴選，在最初的種子挑選、農場選擇、種植技術這三大環節就該需要涉入，因此，始終秉持著「技術是嚴謹；創意是自由；風格是時尚；使命是永續」的品牌經營理念，為滿足消費者對可可飲食的多元追求，立志搭建起對可可的全新體驗，也極力牽起產業串連，開啟了首度跨界與成真咖啡合作的契機，結合地方的在地食材，製作出屬於代表台灣農產品特色的創意可可，更是不斷的鑽研製作技術來提升台灣巧克力的品味，進而成為與國際對話的品牌。
J.C. Chen提到，在「可可觸技曲 COCO CLUB」的開場上運用了深厚的食品加工經驗以繁複手藝製成，將一顆一顆的可可果做為深蘊文化的基底，期盼消費者吃下去的每一口，都是挑戰可可職人的手技技藝與創作品味，猶如彈一首「觸技曲」，除了有豐富的果香香味與酸甜口感，創造出全球獨一無二的百香果香蕉生巧克力，也有女性都熱愛的覆盆玫瑰生巧克力，至於波摩威士忌生巧克力則是為男性打造的醇酒系列，當然也推出適合大人小孩的堅果巧克力球系列，透過不同系列來滿足所有消費者的喜好。
J.C. Chen表示，將在14日進駐台中新光三越，並推出開幕3波限定優惠活動，開幕期間凡購買任一生巧克力產品，於可可觸技曲FB/IG 按讚拍照打卡，即贈「日本製砂面不銹鋼水果叉」一支，於12/14~12/18，品牌單筆消費1500元送「可可觸技曲」杏仁果巧克力球1袋，最後，12/19~12/21入店掃描QRcode 加入成真會員，即可享有 ⽣巧克⼒霜淇淋/ 雲朵可可飲外帶「買一送一」優惠。