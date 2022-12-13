周增百億元！防疫雙險理賠再飆升至1886.93億元
國內防疫雙險理賠再飆升！根據金管會今（13）日公布最新統計，今（2022）年截至12月12日止，防疫雙險理賠件數達461.36萬件，理賠金額更達到1886.93億元，為保費收入55.63億元的33.91倍，亦較前一周12月5日理賠件數增23.65萬件，理賠金額更周增100.2億元，看來產險業賠付尚未達到高峰。
記者顏真真／台北報導
根據金管會統計，今年截至12月12日，防疫險承保件數488.12萬件，保費收入45.46億元，理賠件數367.98萬件，理賠金額1498.10億元，為保費收入的32.95倍。若與前一周12月5日相較，理賠件數增加19.32萬件，理賠金額增加81.84億元。
就疫苗險來看，今年至12月12日，防疫險承保件數242.06萬件，保費收入10.17億元，理賠件數93.38萬件，理賠金額388.83億元，為保費收入的38.23倍。若與上周12月5日相較，理賠件數增加4.33萬件，理賠金額增加18.36億元。
對於防疫保險理賠金額再飆升，金管會保險局分析，主要是理賠案件延遲申請，很多人不是一出關就會馬上申請理賠，加上有些案件也還沒處理完，又加上新增案件，可能才使得理賠金額又往上飆升。