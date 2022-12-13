歐陽靖嫁日籍攝影師2年「今簽字離婚」　譚艾珍親吐心聲

短今PO植髮自拍　網友都在看V字洋裝：鏡子要破掉了

▲短今植髮照片有大福利。（圖／翻攝自短今IG）
▲短今植髮照片有大福利。（圖／翻攝自短今IG）

娛樂中心／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「PS女孩」人氣成員短今，集身高173公分，34E、25、35極致三圍於一身，有「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」封號。短今近日在粉專分享植髮的照片，網友視線往下一看好害羞，「美到鏡子要破了！」

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▲短今身材高挑，在中信女孩裡相當顯眼。（圖／翻攝短今FB）
▲短今身材高瘦，在PS女孩裡相當顯眼。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今發行過2本個人寫真集，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。（圖／翻攝自短今IG）
▲短今發行過2本個人寫真集，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。（圖／翻攝自短今IG）
▲強風報到，短今側身視覺雄偉。（圖／短今臉書）
▲短今天性樂觀，沒有包袱，不排斥走諧星路線。（圖／翻攝自短今臉書）
曝光的相片，短今過肩長髮紮成馬尾，穿一件細肩帶白色洋裝，大V剪裁露出美人鎖骨、豐滿雙峰及狹長事業線，水漾大眼波光粼粼，加上一身牛奶色肌膚，畫面賞心悅目，網友趁機淨化眼球，「厲害了」、「性感喔」、「身材超苗條」！

▲▼短今分享植髮自拍，衣著清涼。（圖／翻攝自短今IG）
▲▼短今分享植髮自拍，衣著清涼。（圖／翻攝自短今IG）
▲▼短今分享植髮自拍，衣著清涼。（圖／翻攝自短今IG）
短今喜歡搞笑、人來瘋，是團裡的開心果，不過6月接受《NOWnews今日新聞》專訪，談起前年被色狼在捷運站偷拍裙底，忍不住在鏡頭前掉淚，因為嫌犯把兩段影片後製，放上付費平台被更多人轉發，至今已超過5萬人觀看，短今說到這突然聲淚俱下，坦言起初還不敢告訴觀念較傳統的爸媽，是在姊姊和經紀人的鼓勵才報案。

沒想到，被偷拍竟然還有酸民質問短今為何穿短裙？批她搏版面，對此，短今當時寫下心聲：「謝謝所有私訊關心、留言，我都有看到，謝謝這些小天使出現在我身邊，心中滿滿感謝。至於少部分人，覺得不穿短裙就不會發生這種事，我是為了紅才這樣做，我想這輩子你們都不會理解我的感受，我也懶得跟你們解釋。」（編輯：楊穎軒）


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