短今PO植髮自拍 網友都在看V字洋裝：鏡子要破掉了
中信兄弟啦啦隊「PS女孩」人氣成員短今，集身高173公分，34E、25、35極致三圍於一身，有「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」封號。短今近日在粉專分享植髮的照片，網友視線往下一看好害羞，「美到鏡子要破了！」
娛樂中心／綜合報導
曝光的相片，短今過肩長髮紮成馬尾，穿一件細肩帶白色洋裝，大V剪裁露出美人鎖骨、豐滿雙峰及狹長事業線，水漾大眼波光粼粼，加上一身牛奶色肌膚，畫面賞心悅目，網友趁機淨化眼球，「厲害了」、「性感喔」、「身材超苗條」！
短今喜歡搞笑、人來瘋，是團裡的開心果，不過6月接受《NOWnews今日新聞》專訪，談起前年被色狼在捷運站偷拍裙底，忍不住在鏡頭前掉淚，因為嫌犯把兩段影片後製，放上付費平台被更多人轉發，至今已超過5萬人觀看，短今說到這突然聲淚俱下，坦言起初還不敢告訴觀念較傳統的爸媽，是在姊姊和經紀人的鼓勵才報案。
沒想到，被偷拍竟然還有酸民質問短今為何穿短裙？批她搏版面，對此，短今當時寫下心聲：「謝謝所有私訊關心、留言，我都有看到，謝謝這些小天使出現在我身邊，心中滿滿感謝。至於少部分人，覺得不穿短裙就不會發生這種事，我是為了紅才這樣做，我想這輩子你們都不會理解我的感受，我也懶得跟你們解釋。」（編輯：楊穎軒）