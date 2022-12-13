小確幸！第3批綜所稅退稅7.8萬件近8億元 提前12/30入帳
因應新冠肺炎疫情，並考量明（112）年農曆春節假期為明年1月20日至1月29日，為便利民眾提領退稅，財政部宣布，110年度綜合所得稅結算申報第3批退稅案件，退稅日期由原訂明年1月18日提前至今12月30日核退，以協助民眾於疫情期間靈活運用資金，初步統計，退稅件數約7.8萬件，金額約新台幣7.8億元。
記者顏真真／台北報導
財政部說明，110年度綜所稅結算申報第3批退稅案件，包含逾申報期間遞（寄）送二維條碼、人工申報書或稅額試算退稅確認申報書的申報退稅案件，或屬自行繳納、不繳不退申報案件，經國稅局核定為退稅案件。
至於符合這批退稅資料有多少？根據財政部財政資訊中心交查初步統計，這批退稅件數約7.8萬件，金額約7.8億元。
財政部也呼籲，民眾每年於綜所稅申報期間在家使用手機、平板或電腦進行網路報稅，既便利又兼具防疫，還能適用7月底第1批退稅，想要儘早領到退稅款的民眾，可以多加利用。
另詐騙集團冒用稽徵機關名義以退稅為由，藉機誘騙民眾至金融機構自動提款機前操作盜轉存款之事件頻傳，財政部特別提醒，稽徵機關不會以電話通知退稅或要求確認存款帳戶餘額，請務必小心求證，如有申報問題，可利用線上智能客服，或以電話、粉絲專頁洽詢。