泰山賣全家持股誰接手？商研院專家分析各種可能

最近備受各界討論焦點非「泰山經營權之爭」莫屬，泰山於本月5日召開重訊說明會，公布透過鉅額逐筆交易完成處分4.33萬張全家股票，總金額達80.97億元，處分利益為54.53億元，大股東龍邦為此震怒，揚言提告，認為此舉嚴重損害公司商譽，指控泰山意圖間接掏空公司，泰山則駁斥強調80億股款已入帳，經營權之爭陷入焦土戰。
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日前則有報導公開業內人士猜測，判斷最有可能是三洋維士必牽線，由特定私募基金來做承接，泰山等同於把全家的股票換地方放，依然有實際的控制權，在逼退市場派龍邦後，再把股票買回。
李世珍說，以全家的立場來看，泰山賣掉持股「全家難道不知道嗎？」，這場交易一定多多少少已與全家事先照會，原因在於泰山的經營權之爭，全家肯定不樂見自己被間接介入，所以事先與泰山協議的可能性大，要賣給誰也有一定的默契。
加上泰山先前入股全家的目的是想要它的通路，「製造業沒有通路，你跟人家玩什麼？也不可能自己去建一個」，所以跟現有的通路合作是個聰明的做法，多年下來，泰山要做出這麼重大的決策，自然也會先與全家溝通說明。
因此針對由私募基金承接的可能性，李世珍表示懷疑，「沒事稿一個私募基金幹什麼？有讓全家知道背景嗎？」如果很正派當然沒問題，但如果只是為了炒股，會很危險，對於全家若是同意此事表達疑惑。
他指出，確實有「聯手接手」的可能性，「不然22％這麼大，誰吃得下？」泰山先前也是逐步吃下這些股票，並非一次性買股，全家的其他股東如光泉，目前僅佔5.29%，三洋也只佔3.31%，李世珍認為，有可能是現有的股東拆分，但這些要不就是透過公開市場交易，要不就是報備金管會。
至於泰山出售全家股票獲益後的下一步為何？李世珍列出3點可能性，第一，重新收購股票，鞏固經營權；第二，減資，將處分利益配發股東；第三，如同泰山日前在記者會上所言，未來將更專注在本業，李世珍表示，這麼多年下來，泰山沒有做什麼太多的調整，都是同樣的商品繼續賣，老公司需要做改善，因此更新擴大產能、再度壯大食品事業的確可能是泰山的下一步。