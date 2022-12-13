從返鄉社造到當選苑裡鎮長　劉育育：社區好、人才會好

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劉育育2013年因苑裡鎮沿海風力發電機組選址不當，爆發環境抗爭，返鄉參與苑裡反瘋車運動，2014年底與夥伴共同創辦「苑裡掀海風」團隊，進行藺草產業田野調查、發行地方刊物、推動在地文物登錄保存工作，並結合農產銷售和教育活動，促進社區的互助循環。
劉育育坦言，小時候想要離開自己家鄉，從高中離鄉到都市求學工作了18年，後來返鄉、留鄉，做起社區營造工作，並在今年當選苑裡鎮長，「今天站在台上，想非常驕傲地介紹自己來自苗栗苑裡、以住在苑裡為榮」，她將以跟台灣人群從事共好共榮的生活為一生志業。
她說，自己是藉由社會運動認識社會，「社運就像頭燈、社會是地圖、社造是指南針，缺一不可」，都是讓她在返鄉深耕途徑上，秉持理念初衷，開展地方工作的關鍵，「我們不只要顧腹肚，也要顧佛祖」，因為公共就是生活，地方好，居民生活才會好，下一代也會更好。
吾鄉工作坊執行長盧思岳曾任中學教師，在戒嚴時期帶領學生參與鹿港反杜邦運動，八零年代投入環保、勞工、農民等社會運動，曾遭逮捕及判刑。1999年九二一大地震後，他帶領青年志工隊進駐台中石岡，以社區總體營造理念，協助災區重建，並串聯30多個民間重建團隊，創立「台灣社區重建協會」，2006年共同參與創建「台灣社造聯盟」，10多年為推動公民社會奉獻心力，獲頒「社造貢獻獎」。
盧思岳笑稱自己曾經是一名文青，因緣際會成為社運流氓，九零年代投入非營利組織，爾後協助台中石岡災後重建，沒想到「越幫越忙」，最後住了下來、成為石岡人，此後致力社區營造。他說，「社區營造是日常生活裡最溫和的社會運動，希望大家一同參與社造接力賽，為台灣邁向公民社會而努力。」
獲「社造貢獻獎」團體組的新港文教基金會以「希望下一代不變壞」號召在地民眾由下而上協力參與新港的改變。董事長陳政鴻受獎時說，社造能在新港從無到有、開花結果，正是因為相信由下而上的協力共好，透過眾人集結力量，可以讓個人得不到的理想，藉由社區參與、團隊合作，讓理想得以實現。
同獲「社造貢獻獎」團體組的新故鄉文教基金會致力於921地震地區重建，建立社區自主永續經營機制。董事長廖嘉展表示，「社區營造是艱辛而偉大的過程，不是常人可以幹的」，社區營造是台灣民主深化的過程，底層居民互相理解、包容、原諒，同時也在欣賞彼此中學習成長、創造未來。
獲「社造創新獎」團體組的馬祖青年發展協會，在離島辛苦耕耘，除積極復振馬祖語、實踐環保行動外，更藉由旅遊引路之方式，建立社區耆老的自信活力，進而重新定義「馬祖青年」的概念；獲「社造創新獎」個人組的葉家豪，則是發揮其專業的農業知識，自山林環保著手，並打造書屋作為資源共享平台推動閱讀。
獲「青年行動獎」團體組的逆風劇團，透過戲劇及社區公益行動等多元方式，長期陪伴特殊境遇青少年，使其從中找尋到人生方向與自我價值。「青年行動獎」個人組得獎者還有大崎村落創藝基地執行長林建叡，其協助社區募款，設計興築在地兒童圖書館，改造廢棄碾米廠為物產展售問路站「藝農號」，翻轉在地頹勢。
澎湖縣湖西鄉公所長年透過鄉鎮層級社造中心盤點全鄉資源，積極推動公私協力的社造行動，成功引動新住民走出家庭參與公共事務的討論與推動，獲得「社造行政獎」團體組獎項。
文化部長李永得表示，社區營造推動至今已28年，最大的成果在於凝聚社區民眾對於自己故鄉的認識及認同，進而成為台灣許多政策及價值觀最有效傳達的途徑之一。他強調，社區營造與地方創生未來一定是相輔相成的，社區營造獎的辦理即是為了宣示「社區營造一定會繼續推動下去」；同時，也期待藉由社區營造獎，將得獎者的努力及貢獻，與所有的社區互相分享、交流，讓社區發展得更好。