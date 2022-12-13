電商女帝道歉！赴日提1要求挨罵 改口：阿姨對不起大家
海外旅遊解封後，許多明星都往日本跑，年收入破2億元台幣的「電商女帝」邵庭也不例外，她和老公到東京旅遊，玩娃娃機斬獲豐富，出門前刻意把娃娃都放在床上，期待返回飯店時能看到房務人員一一擺好的「可可愛愛」畫面，結果未盡人意，看到娃娃僅是被堆在床上，坦言很失望，此舉引發網友熱議，認為她的特殊要求造成他人困擾，邵庭趕緊在臉書道歉，用語卻是酸味十足。
記者江芷稜/綜合報導
邵庭昨（12）日在臉書發文，表示以前來日本，房務人員都會把娃娃擺放得超級可愛，成為旅程中的「小確幸」，可惜這次返回飯店，床舖雖布置整齊，但娃娃只是被堆在一起，「你看看我這情何以堪！說好的可可愛愛呢！」內心難掩失望，氣到自己把娃娃擺放整齊拍照。
隔天她左思右想，認為娃娃數量可能造成困擾，改為留下3隻玩偶，期待它們可以被擺放得可愛。不過，她的做法引起兩極反應，有相同經驗的網友笑說，之前赴日旅遊，房務人員每天都會把娃娃擺成不同陣形，感覺非常有趣，格外令人期待，也有網友嘲諷：「你幾歲？怎不乾脆直接把牛奶倒在地毯上，看回來會不會變得很乾淨？」旅館業人員甚至批評：「根本沒空理妳吧，又不是只有一間房間要整理。」
邵庭則解釋，曾到該飯店入住被貼心對待，所以有所期待，希望能有小確幸，「他不理我難道我有要投訴她？」引起網友爭論不休，她呼籲粉絲冷靜，改口說自己會整理娃娃，避免造成房務人員要浪費時間跟體力移動娃娃的困擾，減少接觸病毒風險，更自稱「阿姨對不起大家，水準低劣為難別人、降低台灣遊客素質，拖累全台灣」、「身為公眾人物讓其他人以後也有這種期待，我錯我錯哦！」她更喊話希望網友旅遊都要自己整理好床舖，出門都跟新的一樣，語氣似乎仍有不滿。