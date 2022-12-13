台土合作！全球殘疾者基金會採購醫材　國內產業能見度增

我是廣告 請繼續往下閱讀
貿協指出，今日洽談會邀請緯創醫學等9家國內一線指標企業與基金會洽談，展示最新研發的高科技輪椅、助聽器、助行器、氣墊床等輔具產品。
其中，緯創醫學的AI外骨骼機器人利用動作感測器偵測患者動作，給予即時的助力促進下肢動作的恢復，富伯生醫的手部外骨骼復健輔具Mirror Hand，輔助原本無法做動作的患側同步做出動作，國睦工業電動輪椅品牌「Merits」以精細的照護和設計聞名，屢獲台灣精品獎，讓GEV創辦人深受感動，希望能與業者合作，將產品推薦給全球會員。
此外，貿協提到，全球助聽器市場長年為歐美壟斷，台灣元健大和以及洞見未來科技聽力品牌，為少數具有自有專利技術企業，屢獲國家創新發明研究獎，以及日本厚生省醫療機器認定書、歐盟CE Medical二級醫療器械等認證。
洞見未來科技聽力品牌Otoadd透過AI人聲強化，在吵雜的環境輕鬆聽清人聲，獲得數位時代年度最具成長潛力新創獎，皆可為聽障人士帶來更多福音；而以自有品牌「APEX」行銷全球的雃博，推出科技化的醫療褥瘡氣墊床，皆獲GEV創辦人頻頻點頭讚賞。
貿協表示，基金會此行除了與台灣企業商談外，貿協也協助安排拜訪全台最大的輔具助行器企業康揚公司，以及衛福部多功能輔具資源整合推廣中心，強化雙方交流合作 。
此次「全球殘疾者基金會合作洽談會」使台灣輔具有機會再深入土耳其與歐盟市場，GEV團隊對於台灣在殘疾者照護上所具有的同理心和精緻度也相當感動。