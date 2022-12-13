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台土合作！全球殘疾者基金會採購醫材　國內產業能見度增

▲貿協董事長黃志芳與GEV創辦人Necdet Ozturk共同合作協助全球身障人士。（圖／貿協提供）
▲貿協董事長黃志芳與GEV創辦人Necdet Ozturk共同合作協助全球身障人士。（圖／貿協提供）

記者鄭妤安／台北報導

全球殘疾者基金會（GEV）為土耳其首個受聯合國支持的基金會，此行特別專程自土耳其搭機來台，指定與外貿協會合作。貿協於今（13）日舉辦「全球殘疾者基金會合作洽談會」，董事長黃志芳強調，這是相當難得且意義非凡的活動，很榮幸能與基金會善盡社會責任，共同為全球身障者貢獻一份心力，持續貫徹「Taiwan Can Help」的人道關懷，進一步提升台灣醫材輔具產業在全球的能見度，同時讓台土合作更上一層樓。

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全球殘疾者基金會（Global Disability Foundation, GEV）為土耳其首個受聯合國支持的基金會，300個會員機構遍布全球110個國家，創辦人Mr.Necdet Öztürk本身為長期輪椅人士，秉持希望為全球超過10億身障者提供更好的輔具設備的信念下，熟知台灣醫材及輔具品質技術優良，此行特別專程自土耳其搭機來台，指定外貿協會作為合作夥伴，協助此行洽談及參訪安排。

貿協指出，今日洽談會邀請緯創醫學等9家國內一線指標企業與基金會洽談，展示最新研發的高科技輪椅、助聽器、助行器、氣墊床等輔具產品。

其中，緯創醫學的AI外骨骼機器人利用動作感測器偵測患者動作，給予即時的助力促進下肢動作的恢復，富伯生醫的手部外骨骼復健輔具Mirror Hand，輔助原本無法做動作的患側同步做出動作，國睦工業電動輪椅品牌「Merits」以精細的照護和設計聞名，屢獲台灣精品獎，讓GEV創辦人深受感動，希望能與業者合作，將產品推薦給全球會員。

此外，貿協提到，全球助聽器市場長年為歐美壟斷，台灣元健大和以及洞見未來科技聽力品牌，為少數具有自有專利技術企業，屢獲國家創新發明研究獎，以及日本厚生省醫療機器認定書、歐盟CE Medical二級醫療器械等認證。

洞見未來科技聽力品牌Otoadd透過AI人聲強化，在吵雜的環境輕鬆聽清人聲，獲得數位時代年度最具成長潛力新創獎，皆可為聽障人士帶來更多福音；而以自有品牌「APEX」行銷全球的雃博，推出科技化的醫療褥瘡氣墊床，皆獲GEV創辦人頻頻點頭讚賞。

貿協表示，基金會此行除了與台灣企業商談外，貿協也協助安排拜訪全台最大的輔具助行器企業康揚公司，以及衛福部多功能輔具資源整合推廣中心，強化雙方交流合作 。

此次「全球殘疾者基金會合作洽談會」使台灣輔具有機會再深入土耳其與歐盟市場，GEV團隊對於台灣在殘疾者照護上所具有的同理心和精緻度也相當感動。

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