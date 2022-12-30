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2022十大全球電影票房　《捍衛戰士2》破14億、3度上映

▲《雷神索爾4：愛與雷霆》（左起）、《捍衛戰士：獨行俠》、《黑豹2：瓦干達萬歲》、《奇異博士2：失控多重宇宙》，皆入圍2022十大全球電影票房。（圖／翻攝自MarvelTW YouTube、UIP、Marvel提供）
▲《雷神索爾4：愛與雷霆》（左起）、《捍衛戰士：獨行俠》、《黑豹2：瓦干達萬歲》、《奇異博士2：失控多重宇宙》，皆入圍2022十大全球電影票房。（圖／翻攝自MarvelTW YouTube、UIP、Marvel提供）

記者黃雅琪/綜合報導

再過幾天就要揮別2022年了！今年受到新冠肺炎疫情的影響，國內外許多電影上映日期都是一延再延，不過今年還是有許多經典電影續集重返大銀幕，滿足影迷們等候多年的期盼。根據IMDb旗下《Box Office Mojo》截至12月19日統計，2022年度10部在全球票房超火熱的電影，包含《捍衛戰士：獨行俠》、《黑豹2：瓦干達萬歲》、《怪獸與鄧不利多的秘密》等片，讓大家過年期間可以追進度、不踩雷。

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▲湯姆克魯斯隔36年推出《捍衛戰士：獨行俠》。（圖／UIP提供）
▲湯姆克魯斯隔36年推出《捍衛戰士：獨行俠》。（圖／UIP提供）
「經典電影續集」重返大銀幕：《捍衛戰士：獨行俠》、《侏羅紀世界：統霸天下》 

由派拉蒙影業製作的美國空戰經典電影《捍衛戰士》（Top Gun），西元1986年上映後全球總票房創下3.57億美元，更因此帶動大量商機包含雷朋太陽眼鏡、G-1飛行夾克等商品；時隔36年，引領期盼的續集《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick），終於在2022年回歸大銀幕，已經60歲的好萊塢影星湯姆克魯斯魅力依舊，《捍衛戰士：獨行俠》2022年全球票房高達14.8億美元，榮登冠軍寶座！《捍衛戰士：獨行俠》不僅在台上映突破27週，還創下第三度上映院線的紀錄，讓老中青3代影迷過足乾癮。

▲《侏羅紀世界：統霸天下》是本系列最終章。（圖／UIP提供）
▲《侏羅紀世界：統霸天下》是本系列最終章。（圖／UIP提供）
《侏羅紀世界：統霸天下》為2018年電影《侏羅紀世界：殞落國度》續集，同時也是《侏羅紀世界》3部曲的最後一部作品，4年後重返大銀幕評價褒貶不一，但在2022年全球票房仍然超過10億美元，位居亞軍寶座，台灣上映首日更獲得新台幣2100萬元的佳績，甚至超越冠軍《捍衛戰士：獨行俠》。

漫威宇宙「續集英雄電影」：《奇異博士2：失控多重宇宙》、《黑豹2：瓦干達萬歲》、《雷神索爾4：愛與雷霆》

男性影迷們最愛看的漫威宇宙「英雄電影」系列，在2022年共有3部片登上「全球電影票房Top 10」，依序為票房9.55億美元《奇異博士2：失控多重宇宙》、票房7.72億美元《黑豹2：瓦干達萬歲》、票房7.6億美元《雷神索爾4：愛與雷霆》。

《奇異博士2：失控多重宇宙》為2016年電影《奇異博士》的續集，在台灣5月4日上映前，電影票預購人數累計超過10萬人，人氣絲毫不受疫情嚴峻影響；《黑豹2：瓦干達萬歲》為2018年電影《黑豹》的續集，在北美地區上映的第一個週末，收穫1.813億美元，成為影史上票房成績最佳的11月電影，同時也創下「奈及利亞」影史上最佳票房成績。

▲漫威英雄電影續集熱度夯。（圖／翻攝MarvelTW YouTube、Marvel、迪士尼提供）
▲漫威英雄電影續集熱度夯。（圖／翻攝MarvelTW YouTube、Marvel、迪士尼提供）
《雷神索爾4：愛與雷霆》為2017年電影《雷神索爾3：諸神黃昏》的續集，於北美地區上映首日收穫6950萬美元，創下2022年北美地區票房第二高的佳績，僅次於《奇異博士2：失控多重宇宙》，更成為第六部於新冠肺炎疫情嚴峻期間，上映首週末收穫超過10億美元票房的電影，綜觀上述顯見，漫威英雄電影熱度絲毫不受疫情影響，人氣依舊高漲。

▲動畫電影《小小兵2：格魯的崛起》全球票房破9億美元。（圖／UIP提供）
▲動畫電影《小小兵2：格魯的崛起》全球票房破9億美元。（圖／UIP提供）
大人、小孩都愛看的「超夯動畫片」《小小兵2：格魯的崛起》，本片為2015年電影《小小兵》續集，在今年的全球電影票房為9.39億美元，登上排行榜第四名！上映時在網路上帶起「#GentleMinions（紳士小兵）」為標籤的影片，青少年因為好玩就結伴穿著西裝到電影院觀影，起初替電影宣傳帶來不錯的效果，但後來有些「紳士小兵」在電影院亂丟香蕉、爆米花、吼叫，引發其他觀眾不滿要求退費，英國的歐典影城（ODEN）甚至張貼公告，禁止穿西裝的觀眾觀看《小小兵2：格魯的崛起》。

▲2022年度「全球電影票房Top 10」，《蝙蝠俠》、《長津湖之水門橋》、《獨行月球》、《怪獸與鄧不利多的秘密》全入榜。（圖／DC影業、英皇電影、浙江開心麻花影業、華納兄弟提供）
▲2022年度「全球電影票房Top 10」，《蝙蝠俠》（左起）、《長津湖之水門橋》、《獨行月球》、《怪獸與鄧不利多的秘密》全入榜。（圖／DC影業、英皇電影、浙江開心麻花影業、華納兄弟提供）
其他進入2022年全球票房前十名裡面的電影，DC影業「超級英雄電影」《蝙蝠俠》，是繼《黑暗騎士三部曲》後第一部蝙蝠俠真人版獨立電影作品，在台灣上映首日就遇到「全台大停電」，但在上映14天全台票房即破億！中國大陸「歷史戰爭片」《長津湖之水門橋》，是2021年電影《長津湖》的續集，本片是為了慶祝「中國共產黨成立100週年」的獻禮片，榮獲第14屆澳門國際電影節「最佳影片」獎項；中國大陸「科幻喜劇片」《獨行月球》，是改編自韓國漫畫家趙石的同名漫畫作品，本片的男女主角沈騰、馬麗，受到第14屆澳門國際電影節提名肯定；魔法世界「奇幻電影」《怪獸與鄧不利多的秘密》，改編自J·K·羅琳2001年的小說《怪獸與牠們的產地》，為2018年電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》的續集、怪獸系列的第三部電影，雖然以4億美元名列2022全球票房第十名，但是最終扣除成本、宣傳費以及代理商抽成後還是虧損，也成為本系列電影的第一部「票房毒藥」。


2022年度「全球電影票房Top 10」

  1. 《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick）／全球票房：14.88億美元
  2. 《侏羅紀世界：統霸天下》（Jurassic World：Dominion）／全球票房：10億美元
  3. 《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）／全球票房：9.55億美元
  4. 《小小兵2：格魯的崛起》（Minions：The Rise of Gru）／全球票房：9.39億美元
  5. 《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）／全球票房：7.72億美元
  6. 《蝙蝠俠》（The Batman）／全球票房：7.7億美元
  7. 《雷神索爾4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder／全球票房：7.6億美元
  8. 《長津湖之水門橋》（Water Gate Bridge）／全球票房：6.26億美元
  9. 《獨行月球》（Moon Man）／全球票房：4.6億美元
  10. 《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts：The Secrets of Dumbledore）／全球票房：4億美元

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