2022十大全球電影票房　《捍衛戰士2》破14億、3度上映

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由派拉蒙影業製作的美國空戰經典電影《捍衛戰士》（Top Gun），西元1986年上映後全球總票房創下3.57億美元，更因此帶動大量商機包含雷朋太陽眼鏡、G-1飛行夾克等商品；時隔36年，引領期盼的續集《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick），終於在2022年回歸大銀幕，已經60歲的好萊塢影星湯姆克魯斯魅力依舊，《捍衛戰士：獨行俠》2022年全球票房高達14.8億美元，榮登冠軍寶座！《捍衛戰士：獨行俠》不僅在台上映突破27週，還創下第三度上映院線的紀錄，讓老中青3代影迷過足乾癮。
《侏羅紀世界：統霸天下》為2018年電影《侏羅紀世界：殞落國度》續集，同時也是《侏羅紀世界》3部曲的最後一部作品，4年後重返大銀幕評價褒貶不一，但在2022年全球票房仍然超過10億美元，位居亞軍寶座，台灣上映首日更獲得新台幣2100萬元的佳績，甚至超越冠軍《捍衛戰士：獨行俠》。
漫威宇宙「續集英雄電影」：《奇異博士2：失控多重宇宙》、《黑豹2：瓦干達萬歲》、《雷神索爾4：愛與雷霆》
男性影迷們最愛看的漫威宇宙「英雄電影」系列，在2022年共有3部片登上「全球電影票房Top 10」，依序為票房9.55億美元《奇異博士2：失控多重宇宙》、票房7.72億美元《黑豹2：瓦干達萬歲》、票房7.6億美元《雷神索爾4：愛與雷霆》。
《奇異博士2：失控多重宇宙》為2016年電影《奇異博士》的續集，在台灣5月4日上映前，電影票預購人數累計超過10萬人，人氣絲毫不受疫情嚴峻影響；《黑豹2：瓦干達萬歲》為2018年電影《黑豹》的續集，在北美地區上映的第一個週末，收穫1.813億美元，成為影史上票房成績最佳的11月電影，同時也創下「奈及利亞」影史上最佳票房成績。
《雷神索爾4：愛與雷霆》為2017年電影《雷神索爾3：諸神黃昏》的續集，於北美地區上映首日收穫6950萬美元，創下2022年北美地區票房第二高的佳績，僅次於《奇異博士2：失控多重宇宙》，更成為第六部於新冠肺炎疫情嚴峻期間，上映首週末收穫超過10億美元票房的電影，綜觀上述顯見，漫威英雄電影熱度絲毫不受疫情影響，人氣依舊高漲。
大人、小孩都愛看的「超夯動畫片」《小小兵2：格魯的崛起》，本片為2015年電影《小小兵》續集，在今年的全球電影票房為9.39億美元，登上排行榜第四名！上映時在網路上帶起「#GentleMinions（紳士小兵）」為標籤的影片，青少年因為好玩就結伴穿著西裝到電影院觀影，起初替電影宣傳帶來不錯的效果，但後來有些「紳士小兵」在電影院亂丟香蕉、爆米花、吼叫，引發其他觀眾不滿要求退費，英國的歐典影城（ODEN）甚至張貼公告，禁止穿西裝的觀眾觀看《小小兵2：格魯的崛起》。
其他進入2022年全球票房前十名裡面的電影，DC影業「超級英雄電影」《蝙蝠俠》，是繼《黑暗騎士三部曲》後第一部蝙蝠俠真人版獨立電影作品，在台灣上映首日就遇到「全台大停電」，但在上映14天全台票房即破億！中國大陸「歷史戰爭片」《長津湖之水門橋》，是2021年電影《長津湖》的續集，本片是為了慶祝「中國共產黨成立100週年」的獻禮片，榮獲第14屆澳門國際電影節「最佳影片」獎項；中國大陸「科幻喜劇片」《獨行月球》，是改編自韓國漫畫家趙石的同名漫畫作品，本片的男女主角沈騰、馬麗，受到第14屆澳門國際電影節提名肯定；魔法世界「奇幻電影」《怪獸與鄧不利多的秘密》，改編自J·K·羅琳2001年的小說《怪獸與牠們的產地》，為2018年電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》的續集、怪獸系列的第三部電影，雖然以4億美元名列2022全球票房第十名，但是最終扣除成本、宣傳費以及代理商抽成後還是虧損，也成為本系列電影的第一部「票房毒藥」。
2022年度「全球電影票房Top 10」
- 《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick）／全球票房：14.88億美元
- 《侏羅紀世界：統霸天下》（Jurassic World：Dominion）／全球票房：10億美元
- 《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）／全球票房：9.55億美元
- 《小小兵2：格魯的崛起》（Minions：The Rise of Gru）／全球票房：9.39億美元
- 《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）／全球票房：7.72億美元
- 《蝙蝠俠》（The Batman）／全球票房：7.7億美元
- 《雷神索爾4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder／全球票房：7.6億美元
- 《長津湖之水門橋》（Water Gate Bridge）／全球票房：6.26億美元
- 《獨行月球》（Moon Man）／全球票房：4.6億美元
- 《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts：The Secrets of Dumbledore）／全球票房：4億美元