《華燈》重聚！楊謹華45歲生日趴放飛 大咖男星露胸搶鏡
娛樂圈人脈超廣的演技派女星楊謹華，昨（12）日歡度45歲生日，特別開派對邀請親友們共襄盛舉，現場眾星雲集，包括《華燈初上》的楊祐寧、吳慷仁、劉品言等人到場慶祝，楊祐寧戴上酷帥墨鏡，上半身只穿外套，露出結實胸膛跟腹肌，成為現場最吸睛的焦點，自豪地說「又一次成功的把別人的生日過成了自己的生日」！
記者江芷稜/綜合報導
楊謹華的生日趴主題是「天花亂醉」，要求賓客以「喧賓奪主的造型」出席，未符合規定要先罰3杯酒，明星們都精心打扮前來，她也穿上有蓬蓬袖的蛋糕裙禮服，隨著《愛的初體驗》音樂翩翩起舞，相當活潑，老公Ben則以黑西裝、白襯衫帥氣亮相，夫妻一起入鏡相當甜蜜。
飾演角色百變、風情萬種的楊謹華，表示私下的自己很瘋，「螢幕上看到都是ㄍ一ㄥ出來的，新的一歲的功課，就是來學著輕鬆，鬆也是種態度。祝福我~家人平安，心想事成，身體健康，生日快樂」。《華燈初上》的班底楊祐寧、張軒睿、劉品言、吳慷仁獻上祝福，温貞菱扮成俏皮兔子裝，變裝派對相當成功。
宋芸樺也在臉書分享和楊謹華、劉品言、夏于喬等「四纖女」合影，透露大家都打扮美美的盛裝出席，最後各個頭髮都亂了、妝也花了，這就是party最好玩的境界，「看到壽星大跳Blackpink就代表她很快樂，記得我們很愛你喔，生日快樂」，說好要一直跳到80歲，好交情不言可喻。