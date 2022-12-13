麥克風沒關！紐西蘭總理偷罵國會議員 髒話內容全被聽見
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）平常總是有著冷靜、擁有良好辯論技巧以及謹慎反應的形象，但13日在接受一名議員質詢後，私下用不雅的字眼罵對方，沒想到麥克風沒關，讓阿爾登這段「粗言穢語」全都播出，引起熱議。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《美聯社》報導，在野的紐西蘭行動黨黨魁西蒙（David Seymour）13日在國會上對阿爾登進行質詢，他對於阿爾登政府近來的問題猛烈攻擊阿爾登7分鐘左右。在質詢結束之後，阿爾登回到他的位置坐下後，低聲罵了一句「傲慢的混蛋（arrogant prick，prick有男性生殖器之意）」。
雖然當時眾議院議長鲁拉斐（Adrian Rurawhe）正在講話，議會直播也幾乎聽不到阿爾登罵的這句話，但是阿爾登說出的粗魯字眼仍透過沒關的麥克風傳播出去。
總理辦公室表示，阿爾登已經就這件事情向西蒙道歉。西蒙則對此表示震驚，「這種詞彙很不符合阿爾登的個性，我已經認識她11年了，我聽到她的用詞後感到相當驚訝。」
西蒙表示，阿爾登傳訊息給他表示歉意，並坦承自己不該發表這樣的評論。西蒙已經回信接受阿爾登的道歉，並且祝她耶誕快樂，同時也坦言非常欽佩阿爾登的政治技巧。