KYMCO 與全台經銷商推微型電動二輪車 加速 2030 新售機車 35% 達標

年底女用新購燃油機車優惠大整理！優惠幅度最大的就是「這一台」

▲ 年底女用新購燃油機車優惠大整理！優惠幅度最大的就是「這一台」
▲ 年底女用新購燃油機車優惠大整理！優惠幅度最大的就是「這一台」

2GameSome - 有車賞

年關將至，當然要利用年終獎金（一句辛苦了的問候不算）好好犒賞自己當了一年受人擺佈社的辛勞社畜，對於女孩們而言，除了重要性比國防預算還高的治裝費以外，趁著年底各家推出優惠之際，送走自己殘破不堪、排氣薰天的小ㄅㄨㄅㄨ，換上一輛可以匹配自己過人時尚資質、環保又省油、輕巧又好載的全新機車，好來迎接嶄新的一年，更是相當重要的投資。這篇就幫各位率先過濾了各大台灣整理了以女性為訴求、傳統燃油機車（畢竟電車仍享有諸多政府補助，此篇單以車廠優惠誠意為主，因此討論範疇限於燃油機車）的優惠，看看哪一台才是裡外兼具、優惠幅度最大的超划算佛心新油車選擇！

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趁著 2022 年最後一個月，各家車廠莫不推出各式主題、各款機種的優惠活動，以符合本文主題的女性油車為主來刪選條件，可以發現包含 KYMCO、SYM、YAMAHA 等傳統三大家都不約而同的推出了相關購車優惠，但若仔細比較，優惠各有千秋、降價幅度大有不同，這篇就來幫大家好好分析一番。

KYMCO（LIKE 125）

  • 相當受到女性族群喜愛的 LIKE 125 車系本月入主汰舊換新最高補助 19,000 （現金優惠），包含環境友好車禮券 6,000 元、時尚車身精品組（價值 6,700 元）＋政府環保署汰舊補助 2,000 元＋政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元＋廢車回收 300 元。
SYM（Fiddle、WOO）

  • 主要訴求女性的 Fiddle 車系而論，汰舊換新最高補助 10,300 ，包含購車補助金 2,000 元＋限時購車加碼 2,000 元＋政府環保署汰舊補助 2,000 元＋政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元＋廢車回收 300 元。
  • 另一款適合女性的 WOO 車系，汰舊換新最高補助 11,800 ，包含購車補助金 4,500 元＋限時感恩購車金 1,000 元＋政府環保署汰舊補助 2,000 元＋政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元＋廢車回收 300 元。
YAMAHA（Jog）

  • 旗下主打女性的 Jog 車系本月入主汰舊換新最高補助 13,300 ，包含購車金 7,000 元、政府環保署汰舊補助 2,000 元＋政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元＋廢車回收 300 元。
AEON（CO-IN）

  • CO-IN 車系本月入主汰舊換新最高補助 11,300 ，包含購車金 5,000 元、政府環保署汰舊補助 2,000 元＋政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元＋廢車回收 300 元。
PGO（J-BuBu）

  • J-BuBu 車系本月入主汰舊換新最高補助 10,300 ，包含購車金 4,000 元、政府環保署汰舊補助 2,000 元＋政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元＋廢車回收 300 元。
從以上的整理可以發現，雖然各家車廠不約而同瞄準了年底女性換車潮，相當有默契的推出了相關購車優惠，但單以優惠程度而言，KYMCO 所推出的明顯最具誠意與吸引力，且 LIKE 125 除了優惠最吸引人，本身產品實力更是廣獲好評，除了外觀最具特色的經典復古造型，且有 720mm 超長座墊，單人騎乘或雙載皆宜，座墊前端修窄符合人體工學，紅燈停等雙腳可輕鬆踩地，嬌小女生也能安心駕馭；座墊下大置物空間加上掛勾搭配特別設計開放式加深前置物箱，血拼戰利品與 700c.c. 飲料都能完整放入；飛旋踏板不僅讓後座小朋友好坐好踩，坐墊下的拉桿輕輕一拉左右踏板同步彈開，小朋友上下車更簡單安全與便利。

KYMCO LIKE 125 擁有諸多貼心設計，有效提升女孩們的用車便利性。
KYMCO LIKE 125 擁有諸多貼心設計，有效提升女孩們的用車便利性。
此外，LIKE 125 搭載 GREEN POWER 節能引擎，省油表現提升23%，擁有七期環保認證，超低引擎震動更可提升騎乘舒適度；配備德國 Continental 電子式 ABS 系統註加上加大前煞車碟盤，有效縮短煞車距離，不分晴雨天都能快速減速保持穩定不打滑；配備高亮度晶亮大燈與 LED 尾燈，夜晚行車、停車都安全；快速防盜按鈕一按即鎖，便利安全有保障！

經過了上述分析與整理，各位女孩們知道年底換車要怎麼挑選了嗎？趕快前往各地經銷商好好挑選自己最愛的車色，新的一年換上最新機車夥伴，兔年一起衝刺事業迎接嶄新未來！

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