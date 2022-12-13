▲ 年底女用新購燃油機車優惠大整理！優惠幅度最大的就是「這一台」

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KYMCO（LIKE 125）
- 相當受到女性族群喜愛的 LIKE 125 車系本月入主汰舊換新最高補助 19,000 元（現金優惠），包含環境友好車禮券 6,000 元、時尚車身精品組（價值 6,700 元）＋政府環保署汰舊補助 2,000 元＋政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元＋廢車回收 300 元。
- 主要訴求女性的 Fiddle 車系而論，汰舊換新最高補助 10,300 元，包含購車補助金 2,000 元＋限時購車加碼 2,000 元＋政府環保署汰舊補助 2,000 元＋政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元＋廢車回收 300 元。
- 另一款適合女性的 WOO 車系，汰舊換新最高補助 11,800 元，包含購車補助金 4,500 元＋限時感恩購車金 1,000 元＋政府環保署汰舊補助 2,000 元＋政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元＋廢車回收 300 元。
- 旗下主打女性的 Jog 車系本月入主汰舊換新最高補助 13,300 元，包含購車金 7,000 元、政府環保署汰舊補助 2,000 元＋政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元＋廢車回收 300 元。
- CO-IN 車系本月入主汰舊換新最高補助 11,300 元，包含購車金 5,000 元、政府環保署汰舊補助 2,000 元＋政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元＋廢車回收 300 元。
- J-BuBu 車系本月入主汰舊換新最高補助 10,300 元，包含購車金 4,000 元、政府環保署汰舊補助 2,000 元＋政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元＋廢車回收 300 元。
此外，LIKE 125 搭載 GREEN POWER 節能引擎，省油表現提升23%，擁有七期環保認證，超低引擎震動更可提升騎乘舒適度；配備德國 Continental 電子式 ABS 系統註加上加大前煞車碟盤，有效縮短煞車距離，不分晴雨天都能快速減速保持穩定不打滑；配備高亮度晶亮大燈與 LED 尾燈，夜晚行車、停車都安全；快速防盜按鈕一按即鎖，便利安全有保障！
經過了上述分析與整理，各位女孩們知道年底換車要怎麼挑選了嗎？趕快前往各地經銷商好好挑選自己最愛的車色，新的一年換上最新機車夥伴，兔年一起衝刺事業迎接嶄新未來！