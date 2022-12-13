民進黨湧言會嘉義廟口開講：出來投票李俊俋就會贏

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李妍慧也提到，李俊俋擁有中央與地方多年的行政歷練，相信他會用大格局和宏觀視野規劃嘉義市的未來，因為嘉義面臨人口嚴重的流失，需要利用重大的經濟建設及投資來帶動城市發展，因而更需要專業的市長及幕僚團隊來為嘉義貢獻。
台北市議員阮昭雄指出，嘉義是台灣的民主聖地，因而嘉義市長選舉非常重要，要讓全台灣人看到嘉義市民的志氣。阮昭雄說，國民黨籍黃敏惠已經擔任市長13年了，繼續擔任市長也沒有什麼新鮮感，而且國民黨為了總統大選，內部已經在明爭暗鬥，黃也不會有太大心力放在嘉義市，但李俊俋不同，給他四年的時間，相信未來嘉義可以大進步。
立委趙天麟分析嘉義市長選舉，他認為民進黨勝選的機會很高，因為大選結果顯示，國民黨的票沒有增加，反倒是民進黨投票率低，但投票結果發現卻讓不適任的政治人物當選，就像四年前的高雄讓韓國瑜當選一樣。趙天麟認為，這次因大選結果而有不甘願、後悔的心情，全都會集中在嘉義，只要民進黨的支持者全都站出來投票，李俊俋就會當選。
趙天麟也說，李俊俋是跟小英總統同心、有革命情感的市長候選人，李俊俋想推動的「三心二箭」政策會得到小英總統的大力支持。趙天麟表示，「選對人」讓城市發展不一樣，「選對人」讓家鄉變得不一樣，衷心期盼嘉義換黨、換人做看看。
湧言會召集人、立委王定宇指出，政治需要很大的熱情，如果沒有熱情改變社會，那麼政治就沒有任何用處。王定宇表示，若有本事與熱情改變家鄉，8年時間就足以看到成績，但黃敏惠已經擔任13年嘉義市長，反倒是嘉義做出改變的關鍵四年與她無關，再給她多四年有什麼意義？王定宇強調，李俊俋這席代表民進黨重新再出發的開始，也是嘉義市有一個新的機會開始，讓嘉義恢復過去的光榮，更讓嘉義代表台灣希望的重新開始。
嘉義市長候選人李俊俋說他最擔心兩件事，第一是投票率過低，今年市議員選舉投票率是53%，相較四年前少了13%，第二是選民不去檢驗候選人的政見，若不去投票和比較候選人的政見，就會讓2018年的高雄發大財和今年選舉的芭樂票亂象再次重演。
李俊俋強調「有心的找方法，無心的找藉口」，當前嘉市問題是經濟不好與就業困難，以至於青年人口不斷流失，從而產生老人缺乏照顧及生活機能不好等課題。因此，李俊俋提出「三心二箭」政見，便是從源頭解決嘉市難題，社福三心如假牙補助、長者健檢補助、提高生育補助係解決市民最為關切的社會福利，黃敏惠13年都不做，讓李俊俋來做；其次再透過交通與醫療產業二箭打開嘉市的縱深，從而帶動嘉義市的整體發展，讓嘉市邁開大步向前走。