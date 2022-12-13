坐火車到台中逛耶誕嘉年華！盧秀燕今晚點燈「心花朵朵」
「2022台中耶誕嘉年華」第3年在中區舉辦，將於12月16日正式開幕，市長盧秀燕今晚為「心花朵朵」耶誕樹試點燈，並與眾人一起欣賞華麗的柳川水舞燈光秀「愛如潮水」。今年展區從台中火車站延伸到綠川、柳川。外地民眾可搭火車到台中站，出站即是燈區，除了「心花朵朵」耶誕樹、水舞秀、好樣市集，展場周邊的李方艾美酒店、電子街、繼光街、自由路商圈、東協廣場等商圈也有炫麗燈飾布置，照亮舊城夜空。
記者顏幸如／台中報導
台中市新聞局表示，市府前年首推台中柳川耶誕水舞燈光秀，去年佈置高達10公尺的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，今年主題延續去年甜蜜滋味，推出「台中好甜 心動於中」，展區由舊台中火車站前延伸至綠川、柳川，今（16）日晚間6時在舊台中火車站前廣場試點燈，由市長盧秀燕點亮15公尺高的「心花朵朵」耶誕樹，綠川、柳川主題燈飾也將同步綻放光芒，迎接歡樂耶誕到來。
三大展區主題各異，火車站前的「心花朵朵」耶誕樹，底部有巨大雪橇，樹身由數個巨大愛心堆疊而成，還會360度旋轉；柳川有水舞秀及可愛的「心動扭糖機」，16日開幕後水舞表演每半小時一場，時間為每日17時30分至21時30分；綠川有粉色雪人「暖心到融化」陪大家漫步在水岸景觀，搭配台中購物節設計的閃亮衣架燈飾與絢爛耶誕樹。
市府表示，台中耶誕除了好好逛，也可以好好買，舊台中火車站前廣場有「好樣市集」，邀請80組文創、花藝、甜點、烘焙等青創攤位參與，市集開放時間平日為17時至22時，假日為14時至22時。