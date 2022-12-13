司法院人審會決議　北院法官林孟皇調任高院

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調派高院法官王怡雯及許永煌等2人為同院法官兼庭長，任期至法務部司法官學院司法官班第64期分發報到（2025年間）前1日止，得連任1次。
曾任二審法官，現任台北地院法官林孟皇，再次調任高院法官。
高雄地院法官曾鈴媖首次調任為高雄高分院法官，調任期間至法務部司法官學院司法官班第64期分發報到（2025年間）前1日止。
法官學院律師轉任法官職前研習班研習學員張家訓、蔡易廷、洪舒萍、潘怡學、吳孟宇、黃則瑜、夏媁萍、張琍威、曾瓊瑤、李怡昕、王子平、張雅喻等12人完成研習程序，經司法院法官遴選委員會遴選通過，同意由司法院依研習成績辦理選填分發地方法院事宜，各法院分發員額為：占高雄地院缺調派台北地院辦理審判事務2人、桃園地院1人、台中地院1人、南投地院1人、彰化地院1人、雲林地院1人、嘉義地院1人、高雄地院1人、屏東地院1人、台東地院1人、宜蘭地院1人。
台北地院試署法官吳玟儒、新北地院試署法官周靖容、鄭琬薇、王筱維、士林地院試署法官鍾晴、桃園地院試署法官張得莉、張羿正、呂宜臻、葉作航、台中地院試署法官郭韶旻、橋頭地院試署法官呂維翰、陳芸葶、花蓮地院試署法官何効鋼等13人，試署服務成績均經審查及格。
台中地院候補法官簡志宇、南投地院候補法官劉彥宏、宜蘭地院候補法官李蕙伶等3人，候補服務成績均經審查及格。
同意發給新北地院法官黃湘瑩、台中地院法官郭書豪、南投地院候補法官葛耀陽、嘉義地院法官邱美英、基隆地院候補法官顏偲凡等5人稅務專業法官證明書；同意發給高雄地院法官韓靜宜稅務及行政訴訟專業法官證明書；同意發給台中高分院（調派高院辦理審判事務）法官林大為、桃園地院法官游璧庄等2人勞動專業法官證明書；同意發給智慧財產及商業法院法官蔡慧雯、南投地院（調派司法院辦事）法官林奕宏等2人少年專業法官證明書、同意發給高雄地院候補法官葉芮羽家事專業法官證明書。