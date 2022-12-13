遭嗆外送發展部　數位部澄清：協助企業數位轉型

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但貼文卻引來網友負評，怒嗆「原來是外送發展部啊」、「我打電話去也是自取，這優勢是啥」、「端出這種創意，還不如封存30年」、「看到幾百億的稅金這樣搞，我心中只有無盡的X」、「花了這麼多錢成立的部門，然後你給我搞點餐系統」、「部長不知道有外送平台？給你們幾百億的預算就先搞這個」。
數位部今天澄清，台灣雲市集包含超過300家資服業者所開發，並經相關機制篩選通過能協助數位轉型的雲端軟體，除線上點餐外，另包含人資管理、遠距辦公協作、進銷存、客戶關係管理、能源管理系統等共15類型的軟體，同時提供專家線上諮詢，並透過每家補助3萬元的方式協助中小企業快速導入以租代買（訂閱制）、行動化等特性的方案，降低中小企業數位轉型門檻、輕鬆踏出轉型第一步；自110年7月開站至111年11月底，已協助3.7萬家企業轉型上雲。
數位部表示，數位部及產業署未來更將持續深化不同產業別的轉型需求，建立包含製造業、商業暨服務業、農漁業等各行業更適用的方案專區，讓不同行業別的都能更快速、更進一步的依轉型需求，導入更完整且多元的雲端整合服務。
另外，立委高嘉瑜批評，面對2300萬筆戶政資料外洩、乃至網路簡訊詐騙等國人關切之事，數位部的資安問題沒解決，卻見部長開心宣傳線上點麵線，並提到曾讚許過數位部成功攔阻iMessage詐騙簡訊，結果10月份民眾又陸續收到iMessage詐騙訊息，疑似死灰復燃。
對此，數位部回應，經查蘋果公司已有採取防詐騙措施，而刑事警察局彙整165防詐騙專線的民眾檢舉iMessage詐騙案件，2022年8月為1,352件，至11月已大幅下降至181件。數位部已與蘋果公司建立暢通的連繫管道，並將持續關切此議題，與刑事警察局加強聯繫，持續掌握後續進展，確保民眾個資及資訊使用的安全維護。