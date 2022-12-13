亞馬遜全球開店發表2023年度3大策略　加速台企數位轉型

亞馬遜全球開店今日舉辦「破浪前行 跨境新未來–2022台灣跨境電商高峰會」，亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬表示，過去一年，和賣家一起經歷了前所未有的全球變局，洞察賣家轉型跨境電商痛點，亞馬遜全球開店將持續挹注更多資源於台灣，協助企業轉型，以提升品牌力培養長期競爭優勢，將商品賣向全世界。
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然而，成功突圍現況的企業，早已執行跨境電商數位轉型，在海外市場創下年收百萬美金佳績。為協助台灣賣家轉型發展跨境電商，提升外貿競爭力，亞馬遜全球開店發表「2023年度3大策略」。
策略一，加速台灣產業帶發展與升級，亞馬遜全球開店將持續推動台灣傳統代工轉型，更會加大投入台灣優秀消費性科技品牌，如電腦周邊與電玩產業，同時加強多元化品類產業開發升級，如中南部的手工具、電動工具與配件等。同時，提供全新賣家獎勵方案，幫助企業快速成長。
策略二，成立台灣首座實體跨境電商加速基地，為提供更完整線上線下服務，亞馬遜全球開店將於2023年第二季推出全台首座實體加速基地，踏出台北以外的潛力城市，期望於2023培訓超過上萬人次的企業人才。
此一據點的成立，除了帶動當地潛力賣家的轉型發展，更期待產業相關服務商們的加入，共同推動當地跨境電商行業發展，及專業人才的培育。
策略三，協助企業轉型 賦能賣家品牌化，亞馬遜全球開店表示，2022年完成品牌註冊的台灣賣家是2017年的30多倍，無論是傳產轉型或新創，皆瞭解透過打造自有品牌並塑造品牌力，發展企業長遠價值。此外，亞馬遜持續優化工具及服務，提供超過30種品牌打造工具，並有近百家服務商，涵蓋12種服務項目，助力企業品牌化。
「智造在台灣 品牌耀全球3.0」賣家扶持計畫已邁入第三年，成功協助許多賣家進入跨境電商產業，如網路攝影機Lumina、居家服飾品牌ATTITUDE等多元產業。今年更擴大徵選100位賣家參與培訓計畫，提供階段式指導，加速台灣OBM數位轉型，推動企業走向品牌化。