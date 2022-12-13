巨大稱延票不影響財務業務　金管會將請證交所實際了解

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面對大環境的逆風，巨大身為自行車產業的大廠與品牌，與供應鏈夥伴共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，設法與協力夥伴攜手在幾個月內將供應鏈理順回歸常態，是公司不可懈怠的責任。在短期的整理恢復期間，巨大發函懇請供應鏈夥伴能協助延展票期，共同度過銷售淡季，公司深刻感謝每一位協力夥伴，包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。
對於因整體市場趨緩所造成的庫存壓力，巨大預計明年上半年可逐步回歸正常庫存水位，公司分別於今年6月與11月24日分別完成可轉換公司債40億元與現金增資27億5千萬元，在優先償還銀行借款後，目前現金與銀行額度仍充足無虞，營運資金正常。巨大認為，長期而言，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，自行車市場的長期發展與前景依然明朗可期。
對於巨大延票事件，金管會證期局今日也指出，巨大已針對延票事件發布重訊，並表示目前現金及銀行額度仍充足無虞、營運資金正常，對公司財務及業務不至發生任何影響，不過，金管會將請證交所進一步針對巨大延票事件進行了解。
據了解，金管會將請證交所進一步向巨大釐清包括目前財務業務狀況是否和重訊說明一致，還有延票事件、庫存等情況。至於巨大與銀行往來情況，金管會銀行局表示，這部分涉及個別企業財務業務資訊，應由個別銀行依內部徵授信原則追蹤控管相關授信情形，金管會有掌握銀行家數及金額，但不方便代為對外說明。