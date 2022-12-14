「藥神」又來！中國熱賣新冠仿製藥　付訂金還得等兩週

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報導指出，輝瑞藥廠的COVID-19口服藥「倍拉維」（Paxlovid）以及默沙東藥廠的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）的海外仿製藥已悄然流入中國大陸，在黑市銷售流通，售價不菲。
中國2月已批准「倍拉維」進口使用，患者必須到醫院看診由醫師開具處方才能取得，醫療機構的醫保採購價格為人民幣2300元（約新台幣1萬元）。今天一度傳出有線上藥局開出每盒預購價2980元，但消息傳出後又緊急下架；「莫納皮拉韋」目前則尚未獲批。
報導引述一名前海外藥企代購商指出，其銷售「倍拉維」仿製藥為印度藥企Azista仿製生產，國內現貨一盒賣1200元，非現貨的月底貨則可以便宜至800元；不過最近幾天，現貨與月底貨均已售罄。「現在只能接受預訂，印度那邊也沒貨了，需要者要等下個月下一批。」
另一管道的代購也表示，目前「倍拉維」仿製藥在國內已斷貨，想要預定需先付訂金200元，預計兩週時間到貨。
默沙東的「莫納皮拉韋」海外仿製藥也同樣有銷售。有代購表示，仿製藥由寮國的東盟製藥生產，售價一盒400元，預計3天到5天到貨。
不過這名代購也稱，兩款仿製藥均是COVID-19治療用處方藥，萬一不幸確診了不要自己服用，要尋求醫師指導。該代購甚至還提供了中文版藥品說明書。
據報導，印度藥企Azista、寮國東盟製藥均名列為開發藥廠官方允許仿製的名單中。
對此，「我不是藥神」本尊陸勇11日在其微博發文表示，印度仿製輝瑞的「倍拉維」已經上市，主要用於治療重症。該藥是處方藥，不要隨便購買。該藥在印度價格不到1000元；目前從印度郵寄到國內大約需要30天。
他向民眾提醒，有很多假藥冒充印度仿製藥，在某些國家生產，藥效不可靠，可能還有害。呼籲大家不必慌張，不要被騙，不要盲目購買。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111213