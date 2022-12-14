民心思變！厭倦軍政府統治　泰國2023年大選有望變天

泰國自2014年軍事政變以來，至今軍方已執政逾8年之久，現任總理、前陸軍總司令帕拉育（Prayuth Chan-ocha）支持率一直處於低迷狀態。最新民調顯示，與前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）關係密切的為泰黨（Pheu Thai Party），可能在2023年即將舉行的大選中獲勝。 我是廣告 請繼續往下閱讀 泰國將在2023年上半年舉行大選，從民調數字來看，作為最大反對黨的為泰黨有機會在大選中勝出。根據泰國國家發展行政研究所所公布的最新民調顯示，在在1310名受訪者中，73%對為泰黨（PTP）具有極高的信心，對於為泰黨「肯定會」（will definitely）領先，或「很有可能」（quite a high chance）領先抱持樂觀看法。僅次於為泰黨的第二大反對黨前進黨（MFP）獲得41%受訪者的支持，前進黨在泰國年輕人中受到廣泛的支持。僅有31%受訪者對執政黨公民力量黨（PPP）有信心。為泰黨已在12月正式展開競選活動，希望在明年一舉結束軍政府統治。為泰黨表示，如果能在明年3月的大選獲勝，會設法將最低薪資提高70%，並且將年均經濟成長率提高到5%。為泰黨的目標是在眾議院中獲得過半席次，他們推出前總理塔克辛的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）作為總理候選人，貝丹東在過去幾個月內的支持度迅速攀升，穩坐「泰國政壇人氣王」寶座。泰國疫後旅遊業復甦強勁 普吉島缺工逾1.7萬人 泰國總理顧人怨！帕拉育受歡迎度直直落 冷回：不關心中國黑幫竄泰國！洗錢、販毒層出不窮 當地反中情緒高漲泰國第一名媛帶隊打入世界盃 豪門第五代顯赫家世曝