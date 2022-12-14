八色烤肉「馬鈴薯排骨鍋」才88元 Cass啤酒299無限暢飲
韓國八色烤肉嚴選最高等級豬五花，首創以松葉、大醬、紅酒、人蔘、蒜味、辣椒醬、花草、咖喱共八種特殊口味醃製吃法，受到大眾歡迎。寒流來襲，推出期間限定新品「弘大超人氣馬鈴薯排骨鍋」，並於即日起至12/31祭出好康優惠，只要點購任一套餐加88元就可以爽吃最新「弘大超人氣馬鈴薯排骨鍋」！
記者蕭涵云/台北報導
從韓國紅到台灣的八色烤肉，自2007年創立至今，已超過10個年頭。把大家熟知、韓國經典必吃的燒烤豬五花，發展出一套獨門吃法，首創以松葉、大醬、紅酒、人蔘、蒜味、辣椒醬、花草、咖喱共八種特殊口味醃製，一次可以吃到豐富的滋味有趣又新奇，相當受到大眾歡迎。
入冬推出期間限定新品「弘大超人氣馬鈴薯排骨鍋」，以年輕人熱愛的首爾弘大為背景，把道地平價實惠的馬鈴薯排骨湯引入台灣，選用豬脊骨長時間燉煮馬鈴薯入味，湯頭濃郁又下飯，成為韓國著名料理之一。八色烤肉更於即日起至12/31祭出用餐好康優惠，只要點購任一套餐加88元就可以爽吃最新「弘大超人氣馬鈴薯排骨鍋」。每日限量20鍋，不提供單點，售完為止。
八色烤肉店內同時還有酒類無限暢飲活動，即日起至2023/1/20，人氣韓國啤酒cass無限暢飲，每人只要299元；若要升級成所有酒類都無限暢飲，則是每人399元，（提醒大家選購所有酒類需同桌所有人皆有點購暢飲方案）。
狂一鍋歡慶第15店插旗台南家樂福，全台門店都有肉盤大方送！即日起至12/31，狂一鍋全台門店推出「愛的告白」優惠，消費者只要在個人臉書公開分享桌邊爆炒湯底的影片，現場立即加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」乙份，天冷超想吃火鍋，爽爽加菜加肉秘訣一定要掌握。
※【NOWnews 今日新聞
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