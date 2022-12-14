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蔣萬安公布第二波7人小內閣！原北市府勞動局長留任

▲蔣萬安今公布第二波小內閣名單，包括資訊局、社會局、法務局、教育局、消防局及兵役局，另柯市府勞動局長留任。（資料照片／記者翁子竣攝）
▲蔣萬安今公布第二波小內閣名單，包括資訊局、社會局、法務局、教育局、消防局及兵役局，另柯市府勞動局長留任。（資料照片／記者翁子竣攝）

記者翁子竣／台北報導

隨正式上任在即，準台北市長蔣萬安今（14）日發布第二波小內閣人事，強調重用「民間、年輕、創意」三特質，除專業幹練的熟手，還要透過中壯世代拉動新人事。此次新局處首長人選，涵蓋資訊局、社會局、法務局、教育局、消防局及兵役局，另勞動局長高寶華留任。值得一提的是，該名單仍未見被點名，有望出任副市長的國民黨立委林奕華。

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蔣萬安今公布第二波7人小內閣，他表示，新任資訊局長趙式隆19歲開始創業，是名符其實的「斜槓創業家」，專長為創新創業、計算機工程與資料科學以及金融科技（銀行高新科技應用等）；除是洽吧智能股份有限公司創辦人兼董事長，也是國立陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授、國立教育廣播電台「創青宅急便」節目主持人。

蔣萬安說，法務局長則由泰和法律事務所主持律師連堂凱出任；連堂凱曾任蔣萬安服務處的法律顧問，有長年的共事默契，也是基隆市議員宋瑋莉、新北市議員陳偉杰服務處的法律顧問，2014年曾參選里長。

「社會服務的推動需要長期累積，服務對象更是橫跨老中青及性別」，蔣萬安進一步說，新任社會局長姚淑文在民間團體從事婦幼保護工作超過20年，並在實務工作上推動「防暴三法」性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、性騷擾防治法等各項專業與法制的建立；姚淑文曾任東吳大學健康暨諮商中心主任、現代婦女基金會社工到執行長、行政院婦女權益促進發展委員會委員等，兼具學術與實務專業。

蔣萬安指出，教育局長則由國立政治大學教育學院兼任教授、學校建築研究學會名譽理事長湯志民接任；湯志民為教育服務長達45年，專長為教育行政及學校行政、國民教育、學校建築等，曾任北市教育局長、國立政治大學教育學院院長及教育學系系主任、政大附中校長、中小學教師等。

針對消防局長一職，蔣萬安特聘內政部消防署火災預防組組長莫懷祖出任。蔣萬安表示，莫懷祖兼具消防行政管理與消防勤務研究、火場指揮及消防搶救戰術等專才，過往曾在民運人士鄭南榕自焚事件中受到嚴重灼傷，公務生涯戮力公務、無私奉獻，且從基層做起，兼有地方政府、省政府及中央政府的消防單位的服務經驗，公職年資超過30年。

最後，蔣萬安表示，兵役局長則由前憲兵203指揮部（中部地區）少將指揮官李治安接任；李治安由中尉憲兵排長至中部地區憲兵少將指揮官，歷練完整，且柯市府兵役局長已由代理局長代理三個月，面對兵役政策方向受到社會重視的當下，將有助蔣萬安市府有效應變、即時銜接；勞動局長則由9月甫上任的現任局長高寶華留任，高寶華曾任新北、台北勞動局長且具民代經驗，有助延續勞工福利政策的推動。 

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