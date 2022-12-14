66歲高國華梅開四度？傳老婆是公務員　他火大否認

英文補教名師高國華結束與「補教天后」陳子璇9年婚姻後，66歲的他今（14日）傳出梅開四度，與交往2年的公務員女友完成結婚登記，不過不同過去與陳子璇轟轟烈烈的感情，高國華此次對喜事相當低調。然而，高國華稍早發聲否認再婚，動怒說：「不要再幫我亂點鴛鴦譜了！」
娛樂中心／綜合報導
據《鏡週刊》報導，談及第三任妻子陳子璇，高國華坦言無法適應在大陸的工作和生活，加上想回台灣照顧老母親，「她（陳子璇）不想跟我回來，距離這麼遠，就真的很難維持」，他也默認前年被拍到出雙入對的濃妝女伴已經是高太太，更霸氣護妻，「她都素顏哪有濃妝」，強調未來只想低調、平靜過日子。
另據《三立新聞網》報導，高國華今早駁斥再娶的消息，解釋身邊當然有女性朋友，對方的確任職公家機關，但他目前還是單身，與女方只是朋友關係，痛斥週刊亂寫新聞，「我現在重心都放在線上教學，根本無暇顧及其他的事情。」
陳子璇年初在臉書發文，透露高國華轉告高媽媽過世消息，自己停頓幾秒後放聲大哭，「離婚後我一點都不敢打電話給她，高老師說媽媽不太諒解我，我現在好後悔，好想跟她說說話」，提到雖然和高老師之間情已逝，但10年來和高媽媽的相處無話不談、互相欣賞，是最快樂的時光，「好難過好遺憾，沒有和高媽媽再多說兩句話，好心痛」。（編輯：楊穎軒）