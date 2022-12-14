富邦金11月大虧！蔡明忠喊話股民 並估經濟寒冬不會太久
受到新台幣強彈匯損及防疫險理賠衝擊，富邦人壽及富邦產險11月雙雙虧損，也使得富邦金11月合併稅後虧損高達新台幣160.91億元，小股民也在問還可持有富邦金股票嗎？富邦集團董事長蔡明忠今（14）日向股民信心喊話，強調防疫險衝擊是一次性的，「股民對我們長期遠景要有信心」，他也相信經濟寒冬這波來得急又猛的物價上漲，應該不會持續太久，景氣本來就有波動，這是正常循環。
記者顏真真／台北報導
蔡明忠今日出席富邦全球化講堂，被問到是否還可持有富邦金股票？對此，他說，「我們二董（蔡明興）曾說過，防疫險理賠衝擊是很不幸的，但畢竟這是一次性的，所以股民要對我們長期的遠景要有信心。」
至於台灣央行將於明日召開第4季理監事會議，是否再升息引發關注，蔡明忠則認為，升息就是希望能夠降低通膨，減少通膨對經濟發展的影響，台灣央行也是希望把通膨控制在2%以下，他相信央行一定有充足考量才決定這樣升息步調。
蔡明忠也提到，他相信經濟寒冬這一波來得急又猛的物價上漲，應該不會持續太久，企業面臨庫存壓力相信是一時的，景氣本來就有波動，大家把這波動認為是正常的循環。至於外界關心的今年富邦年終會發多少？他說，「我們還不知道，因為還沒有結帳，變數還很多。」