無懼聯準會偏鴿或偏鷹　關鍵資源基金進可攻退可守

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首先，歐盟實施對俄羅斯出口海運石油禁令，預計全球實際供應量將再減少100萬桶。在總庫存量更加吃緊下，有利抵銷全球需求面的緊縮；第二、市場普遍預期中國有望在2023年第一季逐步放寬清零計畫，預料將可望推升基本金屬、石油及旅遊需求。
第三、航空燃油需求將逐步回歸至疫情前水平，其中根據摩根士丹利統計預估，目前全球航空燃油消費量仍比2019年低約每日200萬桶，預計明年需求將開始回升；第四、2023年中國或將與歐洲搶購天然氣預備庫存，主因於2022年中國經濟活動放緩，故歐洲能順利填補其本身庫存需求。
但隨著預期明年中國解封效應下，恐與歐洲爭奪來自相同出口國（澳洲、美國和卡達）的天然氣，然而這三國產量已接近滿載，預估液化天然氣價格將再度飆升；第五、銅庫存吃緊，2023年價格推升有望，由於先前2022年銅市場受到經濟衰退風險及中國增長放緩影響表現低迷。倘若中國明年第一季後開始放寬清零限制，經濟逐步復甦下，市場將回歸至基本面並關注到銅現實面非常吃緊的狀態，有望推升銅價格的可能性。
滙豐投信表示，資源基金投資除了聚焦傳統能源與礦產外，若能加入替代能源、食品、農產品及公用事業等關鍵資源產業，將可以達到的風險分散效果；能源、礦產及農產品皆為對抗通膨資產；而能源、替代能源及礦業在過往景氣多頭時期表現出色；另外，食品、農產品及公用事業則較具防禦性質，與其他資源產業連動性較低。投資人可以選擇相關關鍵資源基金，一舉囊括五大投資資產，在進可攻、退可守情形下，追求長期投資報酬機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。