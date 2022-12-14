泰山賣全家持股誰接手？商研院專家分析各種可能

無懼聯準會偏鴿或偏鷹　關鍵資源基金進可攻退可守

▲美國聯準會主席鮑爾日前坦言，現在談論停止升息還太早。法人指出，未來的通膨是升是跌現階段仍處未趨明朗之際，建議投資人布局相關天然資源基金，進可攻、退可守。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會主席鮑爾日前坦言，現在談論停止升息還太早。法人指出，未來的通膨是升是跌現階段仍處未趨明朗之際，建議投資人布局相關天然資源基金，進可攻、退可守。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

本周市場將迎來美國聯準會今年最後一次的利率決策會議，雖然聯準會主席鮑威爾先前鴿派的言論使市場投資情緒樂觀，但近日又因多項美國經濟數據表現強勁，使得市場擔憂聯準會恐持續強勢升息以抑制通膨。有法人指出，未來的通膨是升是跌現階段仍處未趨明朗之際，因此建議投資人布局相關天然資源基金，或可成為進可攻、退可守的資產配置選擇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
滙豐全球關鍵資源基金經理人劉柏廷進一步說明，假設未來通膨並未如預期降溫，那麼原物料價格便可能繼續有所支撐，對原物料族群是利多。反言之，若通膨真如市場預期持續回落，那在貨幣政策較寬鬆的情況下，也容易使得資金湧入原物料市場，推升大宗商品價格。因此，儘管近期油價回檔連帶影響能源相關類股表現，但由於長線仍具備五大投資題材，現階段或為逢低布局的甜蜜點。

首先，歐盟實施對俄羅斯出口海運石油禁令，預計全球實際供應量將再減少100萬桶。在總庫存量更加吃緊下，有利抵銷全球需求面的緊縮；第二、市場普遍預期中國有望在2023年第一季逐步放寬清零計畫，預料將可望推升基本金屬、石油及旅遊需求。

第三、航空燃油需求將逐步回歸至疫情前水平，其中根據摩根士丹利統計預估，目前全球航空燃油消費量仍比2019年低約每日200萬桶，預計明年需求將開始回升；第四、2023年中國或將與歐洲搶購天然氣預備庫存，主因於2022年中國經濟活動放緩，故歐洲能順利填補其本身庫存需求。

但隨著預期明年中國解封效應下，恐與歐洲爭奪來自相同出口國（澳洲、美國和卡達）的天然氣，然而這三國產量已接近滿載，預估液化天然氣價格將再度飆升；第五、銅庫存吃緊，2023年價格推升有望，由於先前2022年銅市場受到經濟衰退風險及中國增長放緩影響表現低迷。倘若中國明年第一季後開始放寬清零限制，經濟逐步復甦下，市場將回歸至基本面並關注到銅現實面非常吃緊的狀態，有望推升銅價格的可能性。

滙豐投信表示，資源基金投資除了聚焦傳統能源與礦產外，若能加入替代能源、食品、農產品及公用事業等關鍵資源產業，將可以達到的風險分散效果；能源、礦產及農產品皆為對抗通膨資產；而能源、替代能源及礦業在過往景氣多頭時期表現出色；另外，食品、農產品及公用事業則較具防禦性質，與其他資源產業連動性較低。投資人可以選擇相關關鍵資源基金，一舉囊括五大投資資產，在進可攻、退可守情形下，追求長期投資報酬機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

美CPI放緩激勵美股　台股早盤漲百點、部分電子與生技旺

台達電攜手恩智浦　聯手加速擴大電動車版圖

陶朱隱園住戶要「天下公益」　沈慶京：合理審查在所難免

參與春節前紅包行情　聚焦超跌族群、生技、車用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀