李泰興轉任北市府秘書長　侯友宜勉與新北攜手向前走

新北市政府今（14）日上午召開市政會議，正好也是即將轉任台北市政府秘書長的新北市政府財政局長李泰興做任內最後一次專題報告，新北市侯友宜感謝李泰興對新北市的付出、樂見新北市人才到台北市服務，帶領台北市邁向國際化，與新北攜手向前走；李泰興則對長官、各局處及財政局同仁表達三個感恩，說到公務員在機關做事需要長官力挺與同事相挺，感謝國家對公務人員的照顧，能夠為國家做事、為人民服務。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，很感動也很感謝李泰興局長為新北市的服務，他用公司化方式靈活運用經營財政，不管是公辦都更、公共托育托老空間、廳舍活化等整體閒置空間開發，新北市這幾年來的改變，面對議員及市民關心下，看到沒有增加債務，能夠控管好。
侯友宜進一步說到，這次新當選的台北市市長蔣萬安，看中李泰興在財政管理上的能力，到台北市擔任秘書長，以他長才能總管各局處，強調就是國家人才國家用，樂見他繼續往前走，到台北市服務，帶領台北市邁向國際化，與新北攜手向前走。
李泰興則感性地說到，公務員在機關做事需要長官力挺與同事相挺，因為社會都是用放大鏡看，對公務員的容錯率很低，所以有三個感恩，感謝長官力挺、感恩各局處配合與協助、更重要是感謝財政局同仁，自覺當公務員是回饋也是榮譽，因為考上高考，公務員進入機關是一輩子的工作，國家對公務人員很照顧，既然當公務員，就該為國家做事、為人民服務，也是自己一直努力的目標。