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「洗牙」怕怕為何要洗？　牙醫破解4大迷思：牙齦發炎才會痛

「洗牙」怕怕為何要洗？　牙醫破解4大迷思：牙齦發炎才會痛
「洗牙」怕怕為何要洗？　牙醫破解4大迷思：牙齦發炎才會痛

每日健康-每日都做得到的健康

牙醫建議每半年洗一次牙，但很多人對洗牙一事多半存有迷思，害怕洗牙會痛、也不明白到底為什麼要「洗牙」？

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暖男牙醫葉昭孝在臉書粉專《醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝》解釋，洗牙的主要目的，是透過超音波震動的方式來清除牙菌斑及牙結石 ，而牙結石多是堆積在牙齦上方的牙齒表面處，所以定期洗牙能降低牙齦發炎及口腔異味的機率。

葉昭孝醫師表示，健康的牙齦洗牙是不會痛的，若是洗牙時發現有明顯疼痛感和出血狀況的話，代表牙齦發炎比較嚴重。

示意圖/piaxabay
示意圖/piaxabay
洗牙的迷思

民眾對洗牙究竟有什麼迷思和誤解呢，葉昭孝醫師在此提供以下4點：

❌會讓牙齒變白

洗牙僅能將褐黃色的牙結石清除，讓牙齦恢復健康，但無法改善茶垢、煙垢等染色問題。

❌會讓琺瑯質流失、造成牙齒敏感

牙結石堆積會讓牙根被擋住，因此將牙結石清除後，原本被覆蓋的牙根就會重見天日，才會有暫時的敏感性症狀。


❌會讓牙縫變大

通常牙縫是原本就有的，因為牙結石會導致牙齦發炎紅腫，進而遮住牙縫，在洗牙後牙齦消腫才會出現牙縫變大的錯覺，其實讓牙縫變更大的是牙結石牙及牙周病，並不是洗牙。⠀

❌能治療中重度牙周病

洗牙僅能清除牙結石，多是避免牙周病的機率，若是致病菌已經向牙齦下方蔓延的話，就需要透過其餘的牙周治療方式處理。

洗牙有助維持口腔健康，因此葉醫師鼓勵民眾應定期洗牙並進行口腔健檢。

 

本文經 葉昭孝醫師 臉書《醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝》授權報導

 

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