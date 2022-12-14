「洗牙」怕怕為何要洗？　牙醫破解4大迷思：牙齦發炎才會痛

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葉昭孝醫師表示，健康的牙齦洗牙是不會痛的，若是洗牙時發現有明顯疼痛感和出血狀況的話，代表牙齦發炎比較嚴重。
洗牙的迷思
民眾對洗牙究竟有什麼迷思和誤解呢，葉昭孝醫師在此提供以下4點：
❌會讓牙齒變白
洗牙僅能將褐黃色的牙結石清除，讓牙齦恢復健康，但無法改善茶垢、煙垢等染色問題。
❌會讓琺瑯質流失、造成牙齒敏感
牙結石堆積會讓牙根被擋住，因此將牙結石清除後，原本被覆蓋的牙根就會重見天日，才會有暫時的敏感性症狀。
❌會讓牙縫變大
通常牙縫是原本就有的，因為牙結石會導致牙齦發炎紅腫，進而遮住牙縫，在洗牙後牙齦消腫才會出現牙縫變大的錯覺，其實讓牙縫變更大的是牙結石牙及牙周病，並不是洗牙。⠀
❌能治療中重度牙周病
洗牙僅能清除牙結石，多是避免牙周病的機率，若是致病菌已經向牙齦下方蔓延的話，就需要透過其餘的牙周治療方式處理。
洗牙有助維持口腔健康，因此葉醫師鼓勵民眾應定期洗牙並進行口腔健檢。
本文經 葉昭孝醫師 臉書《醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝》授權報導
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