健康管理「始於足下」！南山邀全民挑戰環台步道馬拉松，點燃熱血台灣魂

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你可能挑戰過環島旅行，但你參加過環台步道馬拉松嗎？隨著疫情解封、戶外活動開放，健行登山的熱度不斷回升。為了提倡健康樂活意識，南山人壽與健行筆記共同推出「神壽任務──環台步道馬拉松」，號召全民參與健走，一共串聯全台60條絕美步道，不只適合親子全家同遊、探索生態，在接近大自然的同時，達到促進身心健康的目的。
南山人壽長期作為保戶的健康靠山，2021年首度舉辦南山神壽任務，超過一萬名民眾響應參加。2022「南山神壽任務」再進化，邀請全民10/22-12/25共同挑戰環臺步道馬拉松。無論是山林初心者或登山熟練老手，在悠遊步道的同時都能完成步道寶石任務，解鎖並升級「南山神壽徽章」，完成50條步道可獲得完走獎牌，今年秋冬，邀你一起和台灣山林的壯闊及優美相遇。
南山神壽任務／忘憂谷步道
多健行走路可降死亡率 用雙腳點燃熱血臺灣魂
科學研究發現，增加步行時間與步數可降低終生醫療費用 ，更有系統性研究指出，人們的每日走路步數與死亡率呈現負相關 ，各項科學證據顯示「多走路」是維持整體健康、降低死亡率的有效方式，可見提倡健行活動，有利於促進大眾健康。
台灣擁有全亞洲密度最高、最友善健行者的登山步道，「神壽任務」的環台步道馬拉松中，古坑綠色隧道、石門水庫步道、忘憂谷步道各有獨特的風采面貌，每年吸引絡繹不絕的旅人前往登山健行，留下美好記憶。南山人壽力邀全民共同挑戰熱血台灣魂，用雙腳見證台灣絕美風景，不只寓教於樂更能吸收天然芬多精。
南山神壽任務／古坑綠色隧道
南山人壽指出，「神壽任務」共有60條環台步道可供挑戰，涵蓋多元生態，有適合情侶的夜景山海約會勝地，也有IG網紅必遊的打卡熱點，更串聯花海、老街等在地特色文化，現在只要拿起手機，即刻就能加入「神壽任務—環台步道馬拉松」活動，走出健康、活出精彩，飽覽台灣特有的瑰麗自然，幫助身心靈得到充實與富足。
南山神壽任務／石門水庫
健康管理「始於足下」 運動抓寶看美景一舉數得
善用科技工具有助於管理健康，南山人壽呼籲大眾，加入環台步道健行不只能觀賞台灣山林獨特之美，更能增進健康管理意識，民眾可利用「BAM活力洋溢 APP」，記錄平時各項健康指標，並運用系統的智慧判讀功能，瞭解自己的身心健康。
不只如此，在挑戰神壽任務的同時，更能夠同時滿足「抓寶物、解任務、抽大獎、做公益」一舉四得，只要蒐集完整寶石並達成任一條步道任務，即可獲得「熱血獎」和「神壽獎」的抽獎機會，預計送出超過500項禮物，更有Garmin Venu 智慧腕錶、GoPro HERO 10 等豐富大獎。
為幫助偏鄉小學，南山人壽連續多年發起「南山小健將」計畫，民眾下載「BAM活力洋溢APP」後，在指定時間完成設定的累計步數，南山人壽即捐款新台幣20萬元，鼓勵民眾用走路做公益，今年（2022）10月22至31日短短不到十天內，超過1.3萬名APP用戶參與挑戰，累計將近8億步，遠超預期目標，將實際「行動」轉化為公益力量，讓每一步都更有意義。
健康是最好的保險 南山「健康守護圈」作保戶靠山
「健康是最好的保險，我們持續為保戶做更多！」因應後疫情時代的健康照護需求與保險觀念轉變，南山人壽結合數位工具與跨領域產業，將保險的價值從事後理賠提早至事前預防，幫助每一位保戶超前進行健康管理，更推動「健康守護圈」服務，將保險升級為人性化的貼心關懷。
南山人壽2020年起成立「健康守護圈」，整合保險商品與健康醫療服務，並創造服務賦能的新保險，推廣各項促進全民健康的實體活動，「環台步道馬拉松」更跨界合作阿瘦皮鞋、桂冠營養研究室、Cofit、聯新運醫等異業夥伴。對保戶而言，健康是人生最大的財富，南山人壽將持續扮演全民最強的健康靠山。
一起解鎖全台60條步道！「南山神壽任務」等你來抓寶換好禮！
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