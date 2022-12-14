停車位賣破百萬！他精算「租30年才72萬」 眾揭必買關鍵
台灣地狹車輛數又多，在市區、住宅區等地方，總會出現車位難尋的窘境，因此許多人買房都會順便購入車位，確保轎車有地方停。近期就有網友精算後發現停車位「租比買便宜」，不過多數網友則搖頭堅持「還是必買」。
編輯中心/綜合報導
一位網友在臉書《買房知識家A你的Q》上發文提到，自己近期入手台中非市區兩房的預售屋，車位配比0.7，但「地下室的平面車位要價破百萬」，擔心未來若要脫手房產，該停車位會成為買家卻步的因素。
原PO也開始精算「如果以租外面來說一個月最貴也才2000，租30年也才72萬」，他本來是期望能買下室內車位，但價差太多了，跟現實面在掙扎。
兩難的現況曝光後，立刻有不少過來人回應建議「不覺得有付車位是拖油瓶耶，反而更好吧」、「車位買了不會不見，等你要賣的時候可以變現，但外面租的車位，租金是一去不復返」、「現在看來雖然車位用租的比較划算，但是撇開室內方便度不說，你買地下室車位，在將來不換屋的情況下，就算不開車了，車位還可以出租，如果要換屋，附帶車位的房子也會比較好賣」、「花1百萬買車位，n年後車位1百萬賣出，等於這些年你停車是免費的，你也可以買來租別人」。（編輯：潘毅）