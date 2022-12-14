松機遷移、兵役政見問題多　藍酸吳怡農的政見像「膿包」

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黃子哲說，民進黨執政的交通部長王國材也提出幾個理由打臉吳怡農，包括松機是軍民合一機場，有軍事需求，空軍一號也停在松機；東部離島班機都停松山機場，若遷移對交通便利性與醫療後送問題會造成很大困擾；何況空勤總隊也進駐在松機，由此可見，王國材似乎也是反對吳怡農提出的松機遷移議題，民進黨澎湖立委楊曜也反對松機遷移。
黃子哲表示，吳怡農提出松機遷移被各方打臉後的說法是可以用直升機停機坪來解決醫療後送問題，但問題是各大醫院有停機坪的有多少？吳怡農有研究過嗎？此政策既不成熟又草率，起手式可說相當失敗。「請問吳怡農，你不是第一次參選立委，2020年你要參選立委時，松機遷移有列為政見嗎？」翻看選舉公報，一個字都沒提到，「現在才提出，是臨時抱佛腳？還是有什麼其他考量？」
黃子哲也說，民進黨之前參選台北市長的李應元、謝長廷、姚文智等人都提過類似議題，可見並未獲得市民絕對共識。
徐巧芯表示，吳怡農最近提出兵役政見，但卻並未說清楚，延長役期是要延長六個月、一年甚至兩年？吳沒有辦法回答。一個成熟政治人物提出任何主張，應該包括配套，務實的講出來。若只講要延長，卻連建議延長年限是多久都不知道，自己提出的兵役政見都這麼不完整，將來就算當立委又要怎麼提案？是不是他發現年輕人不想當兵，年輕人對他的國防主張沒有興趣？覺得說太清楚會被年輕人討厭、會傷害選票？
徐巧芯再問，吳怡農於2021年3月16日被問到女性是否需服兵役時，他指出現行兵役制度改善前不認同直接要求女性來服義務役，必須「讓每個參與的人，都認為這是有意義、有助於國家防衛的」，才徵集女性。
徐巧芯問吳怡農，難道所有男性同胞都認為現在服兵役是有意義、兵役制度已經改善了嗎？男性是否也能主張在「讓每個參與的人，都認為這是有意義、有助於國家防衛」之前不必服兵役？這句話明明無涉男女，卻成為女性不必當兵的理由，顯然過於薄弱。
徐巧芯說，吳怡農過去曾提出壯闊台灣系列兵役主張，當年國防部長、現任退輔會主委馮世寬回應稱「渣男」，因為當時他的版本是「在家當兵」，「請問你若進立法院，還要提出在家當兵的主張嗎？在家當兵的意涵到底是什麼？如果面臨戰爭，又要去哪裡領取戰備物資？」吳怡農完全沒有回答，就提出在家當兵、全民皆兵論。
黃子哲認為，王鴻薇對吳怡農的政見提出許多回應與批評，但吳怡農的回應大多都說是口水謾罵，他們今天記者會也提出實質問題，希望吳怡農要真正的面對外界批評，給市民朋友一個回答，「當農夫很重要，當膿包就不行。」