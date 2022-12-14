阿根廷闖決賽！他回顧「爆冷輸沙國太關鍵」 球迷全認同
2022卡達世界盃四強賽，超級巨星梅西(Lionel Messi)率領阿根廷以3：０擊敗上屆亞軍克羅埃西亞，全球足迷紛紛讚嘆其精彩絕倫的場上表現，更有粉絲認為此次阿根廷能闖入決賽的關鍵就是「爆冷輸沙國很關鍵」，理論曝光也引起贊同。
編輯中心/綜合報導
台灣球迷在論壇PTT上發文提到「阿根廷第一場爆冷意外輸球之後，被認為要提前止步，結果他們接下來沒有什麼操作的算計，後續幾場都展現積極度，保持高度專注，全力要贏沒有什麼好想了，現在真的又進到最終戰，輸阿拉伯那場，對阿根廷反而是好事吧？」。
不少球迷紛紛贊同「就像西班牙2010輸第一場之後拿冠軍」、「確實，本屆小組賽踢太舒服的都早早回家了」、「希望梅老闆奪冠」、「還好有沙國把阿根廷踢醒了！全隊覺醒」。
事實上梅西(Lionel Messi)本人在四強賽後受訪也提到，阿根廷在小組賽第一場，爆冷輸給沙烏地阿拉伯時震驚全國，「那場失利為我們上了一課」，但如今阿根廷全隊上下，都已從那次打擊中復甦過來。
本屆世界盃，已經35歲的梅西絕對是最亮眼焦點，外界都在看著他是否能證明自己，彌補8年前巴西世界盃決賽敗給德國的遺憾，為阿根廷（上次奪冠為1986年）捧起睽違36年的大力神杯。（編輯：潘毅）