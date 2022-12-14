央行若升息半碼房貸利率重回2%！換算每年多繳1個月貸款
美國聯準會（Fed）台灣時間明（15）日凌晨將召開今年最後一次利率決策會議，外界預期這次升息幅度可能縮小到2碼，而中央銀行理監事會議也將在明日登場，市場預期可能升半碼或者不升息。若升息半碼，則國內房貸利率就將重回2%時代，是2009年1月之後首次突破2%。不過信義房屋認為，隨著美國暴力升息暫告一段落，國內利率「升升不息」腳步也可望暫緩，房市連續升息的預期壓力可望獲得紓解。
記者張勵德/綜合報導
根據聯徵中心資料統計，整體房貸利率在今年第一季升息前平均為1.46%，倘若周四再升息半碼，加上今年累計已經升息0.5%，則明日如果真的升息後，利率將會超過2%，至於央行的五大銀新承做房貸利率，今年2月升息前為1.367%，若明日再升息半碼，則未來利率也會接近2%。總結來說，倘若明日央行決議升息半碼，則房貸利率將重回2%時代，而上一次利率2%出現在2009年1月。
信義房屋推算，以貸款1000萬元、30年期本息平均攤還試算，今年升息前利率1.375%，房貸族每月還款金額為3萬3915元，倘若明日再升息半碼，加上先前調升的0.5%，則房貸利率會到達2%，則每月還款金額會增加到3萬6962元，較今年升息前每個月多出3047元，一年多出3萬6564元，「等於多繳一個月的房貸。」
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波升息可分為實質面與信心面影響，實質面是購屋族的購屋負擔增加，信心面則是民眾擔心未來利息升升不息，影響購屋信心，所幸美國暴力升息暫告一段落，國內利率跟漲的壓力紓解，今年以來的連續性升息，明年應該有喘息的空間，有利購屋人的信心回穩，至少持續升息的利空可望解除。