口腔「５點自我檢查」就能揪癌！　嘴破2週完蛋了

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篩檢揪口腔病變 7成5屬癌前病變實證顯示，有抽菸、嚼食檳榔的民眾卻沒定期去做口腔黏膜檢查，死亡風險增加3成5，透過篩檢發現之口腔病變者，高達7成5屬癌前病變及早期癌症，只要戒除菸檳習慣並持續搭配治療與追蹤，就可降低癌前病變轉化成癌症之風險，定期口腔黏膜檢查，可降低26%死亡風險，存活率高達8成以上。
要特別注意即使已經戒除菸檳行為，仍有可能出現口腔病變，仍應持續定期接受篩檢，為自己的健康把關。
自我檢查「破斑硬突腫」 有異狀速就醫國民健康署提醒，由於疫情期間民眾長時間配戴口罩，容易忽略口腔或顏面的變化，其實可以利用每天刷牙時自行檢視口腔，若口腔出現「破斑硬突腫」之一的症狀，例如同一位置的口腔潰瘍，在2週以上未癒合的話，就應儘速就醫，必要時應接受切片檢查，以確定診斷、及早治療，才能真正有效降低口腔癌的發生率與死亡率。
（1）破：口腔黏膜破皮超過2週未癒合。
（2）斑：口腔黏膜出現不明的紅斑、白斑。
（3）硬：口腔黏膜逐漸變硬、緊，最終嘴巴張不開。
（4）突：口腔黏膜表面不規則突起（乳突狀或疣狀突起）。
（5）腫：臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56103
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